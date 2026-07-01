PROTO Gamma: Η νέα έκφραση της ταχύτητας από την ena athletics

Η ena athletics παρουσιάζει το PROTO Gamma, το νέο της performance μοντέλο και την πιο ολοκληρωμένη μέχρι σήμερα έκφραση του Structure of Speed.

Για την ena athletics, το τρέξιμο είναι κάτι περισσότερο από μια φυσική δραστηριότητα. Είναι μια διαρκής αναζήτηση της προόδου, μια συνεχής προσπάθεια να ξεπερνά κανείς τα προσωπικά του όρια και να προχωρά διαρκώς προς το επόμενο βήμα.

Με αυτή τη φιλοσοφία, η ena athletics παρουσιάζει το PROTO Gamma, το νέο της performance μοντέλο και την πιο ολοκληρωμένη μέχρι σήμερα έκφραση του Structure of Speed, της φιλοσοφίας που εξερευνά τη φυσική μηχανική της κίνησης και τη διαρκώς εξελισσόμενη σχέση ανάμεσα στην ταχύτητα, την απόδοση και την ανθρώπινη εξέλιξη.

Με ελληνικές ρίζες και διεθνή προσανατολισμό, η ena athletics χτίζει την ταυτότητά της πάνω σε τρεις θεμελιώδεις αρχές, τον ελληνικό πολιτισμό, την ανθεκτικότητα ως στάση ζωής και τη διαρκή αναζήτηση της εξέλιξης μέσα από την κίνηση και την ταχύτητα. Πρόκειται για ένα brand με συστημική προσέγγιση, premium τοποθέτηση και ισχυρές πολιτισμικές αναφορές, που προσεγγίζει το performancerunning μέσα από ένα ευρύτερο πολιτιστικό πρίσμα.

Το PROTO Gamma αποτελεί την κορυφαία έκφραση της απόδοσης για την ena athletics. Σχεδιασμένο για την ημέρα του αγώνα, δημιουργήθηκε για να ωθεί τους έμπειρους δρομείς πέρα από τους στόχους τους και αποτελεί το ελαφρύτερο και με κορυφαία επαναφορά μοντέλο της εταιρείας μέχρι σήμερα.

Ενσωματώνοντας την πιο προηγμένη τεχνολογία της ena athletics μέχρι σήμερα, το νέο μοντέλο διαθέτει ένα εξαιρετικά ελαφρύ άνω μέρος από μονοΐνα (monofilament upper) από ανακυκλωμένα υλικά, την ιδιόκτητο πλάκα ανθρακονήματος οκτώ στρώσεων για δυναμική πρόωση και έλεγχο της κίνησης, καθώς και τη νέα Silphion ενδιάμεση σόλα, τον ελαφρύτερο και με κορυφαία επαναφορά αφρό της εταιρείας.

Το PROTO Gamma αντλεί έμπνευση από τους πιο αφοσιωμένους δρομείς, μια κοινότητα ανθρώπων που βρίσκεται στην αιχμή της γνώσης γύρω από το τρέξιμο, εμπνέει τους γύρω της και συμβάλλει στη διαμόρφωση της σύγχρονης δρομικής κουλτούρας. Άνθρωποι που αντιμετωπίζουν το τρέξιμο όχι μόνο ως άθλημα, αλλά ως έναν συλλογικό τρόπο ζωής και μια προσωπική αναζήτηση διαρκούς εξέλιξης.

Είναι οι δρομείς που αναζητούν προϊόντα απόλυτης απόδοσης χωρίς συμβιβασμούς στο στυλ, που ενεργοποιούνται από την τεχνολογική καινοτομία, είναι πρόθυμοι να πειραματιστούν με το νέο και επιδιώκουν διαρκώς μικρές αλλά ουσιαστικές βελτιώσεις. Η αποκλειστικότητα, η αυθεντικότητα και η πολιτισμική συνάφεια αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εμπειρίας τους.

Το λανσάρισμα του PROTO Gamma αποτελεί την αφετηρία μιας ευρύτερης αφήγησης γύρω από την ανθεκτικότητα και την ανθρώπινη υπέρβαση, η οποία θα αναπτυχθεί περαιτέρω μέσα από τις επόμενες πρωτοβουλίες της ena athletics και τη σύνδεσή της με εμβληματικές ιστορίες του παγκόσμιου running, όπως το Spartathlon του οποίου οι αξίες συνομιλούν φυσικά με τη φιλοσοφία του brand.

Περισσότερο από ένα νέο μοντέλο, το PROTO Gamma αποτελεί μια ακόμη έκφραση της φιλοσοφίας της ena athletics γύρω από την ανθεκτικότητα, την κίνηση και τη διαρκή αναζήτηση της προόδου. Για την ena athletics, η εξέλιξη βρίσκεται πάντοτε μπροστά.

Το PROTO Gamma θα είναι διαθέσιμο από τις 26 Ιουνίου 2026 στις αποχρώσεις Obsidian, Greek Fire και Platinum.