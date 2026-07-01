Γραφείο Προϋπολογισμού: Ανθεκτική η οικονομία παρά την κρίση – Κίνδυνος ο πληθωρισμός

Θετικές προοπτικές για την ελληνική οικονομία βλέπει το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή (ΓΠΚΒ) υπό την προϋπόθεση ότι θα συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις και θα αποκατασταθεί η ομαλότητα στη Μέση Ανατολή.
Στην τριμηνιαία του έκθεση το Γραφείο Προϋπολογισμού αναθεωρεί οριακά προς τα κάτω την πρόβλεψη για την ανάπτυξη το 2026 στο 1,9%, από 2,0% στην προηγούμενη έκθεση, δίνοντας όμως ένα εύρος πρόβλεψης από 1,7% έως 2,1% αναλόγως των συνθηκών τους επόμενους μήνες.
Ωστόσο επισημαίνει ότι η ελληνική οικονομία διατηρεί αντοχές παρά το ασταθές διεθνές περιβάλλον και τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Όπως σημειώνει, η σύγκρουση στην περιοχή υπήρξε ο κυρίαρχος εξωγενής κλονισμός των τελευταίων μηνών, με επιδράσεις στις ενεργειακές αγορές, στον πληθωρισμό και στους ρυθμούς ανάπτυξης σε διεθνές επίπεδο. Την ίδια ώρα, αναγνωρίζει ότι η τρέχουσα διαταραχή είναι ηπιότερη από την ενεργειακή κρίση του 2021-2022, ενώ οι διεθνείς οργανισμοί συγκλίνουν σε επιβράδυνση για το 2026 και μερική ανάκαμψη το 2027 .
Στο εσωτερικό μέτωπο, η έκθεση τονίζει ότι η Ανάπτυξη στηρίζεται κυρίως στην ιδιωτική κατανάλωση, στον τουρισμό και στις επενδύσεις. Για το πρώτο τρίμηνο του 2026, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,0% σε ετήσια βάση, έναντι 0,3% στην Ευρωζώνη, με θετική συμβολή από την ιδιωτική κατανάλωση, τις εξαγωγές και τις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου. Παράλληλα, το ΓΠΚΒ επισημαίνει ότι η αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς και η προσέλκυση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης, αποκτούν κρίσιμη σημασία.
Μεταρρυθμίσεις και... σύνεση
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρήση του πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου, τον οποίο το ΓΠΚΒ ζητά να αξιοποιείται «με σύνεση» -όπως τονίζει- και να κατευθύνεται κατά προτεραιότητα σε πολιτικές που ενισχύουν τη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή δυναμική της χώρας . Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η μείωση του κόστους της μισθωτής εργασίας και φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις σε κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Το Γραφείο συνδέει αυτές τις παρεμβάσεις με δύο διαρθρωτικές αδυναμίες της οικονομίας: τη χαμηλή παραγωγικότητα εργασίας και την εξάρτηση από δραστηριότητες χαμηλής προστιθέμενης αξίας. Παράλληλα, η διεύρυνση της φορολογικής βάσης μέσω της ενίσχυσης της συμμόρφωσης παραμένει, σύμφωνα με την έκθεση, βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία δημοσιονομικού χώρου .
Ανησυχία για τον Πληθωρισμό
Ο επίμονος πληθωρισμός πάντως παραμένει βασική εστία ανησυχίας, καθώς τον Μάιο του 2026 διαμορφώθηκε στο 4,9%, αισθητά υψηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, που ήταν 3,2%. Το ΓΠΚΒ σημειώνει ότι η επίμονη αυτή απόκλιση υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και επιβαρύνει το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.
Στην αγορά εργασίας, η ανεργία αυξήθηκε οριακά στο 9,5% το πρώτο τρίμηνο του 2026 από 9,3% ένα χρόνο πριν, ενώ ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 454 χιλιάδες άτομα . Την ίδια στιγμή, αυξήθηκαν τόσο η συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό όσο και η απασχόληση, στοιχείο που δείχνει ότι η ζήτηση για εργασία δεν απορρόφησε πλήρως την αυξημένη προσφορά.
Στεγαστικό πρόβλημα
Ξεχωριστό βάρος δίνεται και στο στεγαστικό, με το ΓΠΚΒ να υπογραμμίζει ότι η λύση δεν βρίσκεται μόνο στην αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας, αλλά και στην καλύτερη αξιοποίηση του υφιστάμενου αποθέματος κατοικιών. Η έκθεση αναφέρει ότι η Ελλάδα διαθέτει μεγάλο αριθμό κενών κατοικιών και ότι η περιορισμένη πραγματική διαθεσιμότητα συμβάλλει στην άνοδο των τιμών.
Στο πλαίσιο αυτό, το Γραφείο προτείνει παρεμβάσεις όπως η επιτάχυνση στην επίλυση κληρονομικών και κτηματολογικών εκκρεμοτήτων, φορολογικά κίνητρα για μακροχρόνιες μισθώσεις και στοχευμένη αξιοποίηση μη χρησιμοποιούμενων κατοικιών. Το μήνυμα είναι σαφές: το στεγαστικό δεν είναι μόνο ζήτημα νέας προσφοράς, αλλά και καλύτερης αξιοποίησης του ήδη υπάρχοντος αποθέματος.