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Πετράλωνα-κατάρρευση πολυκατοικίας: Ελεύθεροι οι πέντε συλληφθέντες μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα

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Πετράλωνα-κατάρρευση πολυκατοικίας: Ελεύθεροι οι πέντε συλληφθέντες μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα
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Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι δύο ιδιοκτήτες της οικοδομής, ο εργολάβος, και δύο μηχανικοί που εκτελούσαν εργασίες στο σημείο.

Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διερευνηθεί αν τηρήθηκαν οι οικοδομικοί κανόνες στο εργοτάξιο που εφάπτεται με την πολυκατοικία που κατέρρευσε στα Πετράλωνα, διέταξε ο Εισαγγελέας ενώπιον του οποίου οδηγήθηκαν οι πέντε συλληφθέντες για την υπόθεση.

Ο Εισαγγελέας έδωσε εντολή να αφεθούν ελεύθεροι οι συλληφθέντες έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα.

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι δύο ιδιοκτήτες της οικοδομής, ο εργολάβος, και δύο μηχανικοί που εκτελούσαν εργασίες στο σημείο, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες μετά την κατάρρευση του κτιρίου επί της οδού Αλκμήνης στα Κάτω Πετράλωνα.

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