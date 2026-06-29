Τουρνάς: «Η Κρήτη όχι μόνο δεν αποδυναμώνεται, αλλά ενισχύεται κάθε χρόνο»

Ο κ. Τουρνάς σημείωσε ότι το 2026 υπηρετούν στο νησί 626 μόνιμοι πυροσβεστικοί υπάλληλοι, αριθμός αυξημένος κατά 12 σε σχέση με το 2025.

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, απάντησε σήμερα στη Βουλή σε Επίκαιρη Ερώτηση της Βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ, Ελένης Βατσινά, σχετικά με τις μετακινήσεις πυροσβεστών από την Κρήτη προς άλλες Περιφέρειες, επισημαίνοντας ότι η επιχειρησιακή στελέχωση του Πυροσβεστικού Σώματος βασίζεται αποκλειστικά σε αντικειμενικά και επιχειρησιακά κριτήρια, ενώ η Κρήτη όχι μόνο δεν αποδυναμώνεται, αλλά ενισχύεται σταθερά τα τελευταία χρόνια.

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η ετήσια κατανομή του προσωπικού πραγματοποιείται από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος με βάση τα δασικά οικοσυστήματα, τα στατιστικά στοιχεία των πυρκαγιών, τα μετεωρολογικά δεδομένα και τον Εθνικό Χάρτη Κινδύνου Πυρκαγιάς. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «στην πραγματικότητα όχι μόνο δεν αποδυναμώνεται το νησί αλλά τα τελευταία χρόνια σταδιακά αλλά και κάθε χρόνο ενισχύεται», ενώ πρόσθεσε ότι η κατανομή του προσωπικού γίνεται «με καθαρά επιχειρησιακά κριτήρια».

Αναφερόμενος ειδικά στην Κρήτη, ο κ. Τουρνάς σημείωσε ότι το 2026 υπηρετούν στο νησί 626 μόνιμοι πυροσβεστικοί υπάλληλοι, αριθμός αυξημένος κατά 12 σε σχέση με το 2025 και κατά 24 σε σχέση με το 2024. Παράλληλα, εξήγησε ότι κατά τον φετινό κύκλο μεταθέσεων αποχώρησαν τέσσερις πυροσβεστικοί υπάλληλοι, ενώ επέστρεψαν έντεκα, με αποτέλεσμα καθαρή ενίσχυση της δύναμης κατά επτά άτομα.

Ο Υπουργός επισήμανε ακόμη ότι η επιχειρησιακή δύναμη της Κρήτης δεν περιορίζεται στους μόνιμους πυροσβέστες, αλλά περιλαμβάνει επίσης Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης, εποχικούς πυροσβέστες και τις δύο Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ) που λειτουργούν στο Ηράκλειο και στα Χανιά. Όπως τόνισε, «η συνολική δύναμη στο νησί είναι 1.145 άτομα σήμερα, είναι μια ισχυρή δύναμη και αναλογικά είναι ικανή να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης».

Κατά τη δευτερολογία του, ο κ. Τουρνάς ανέφερε ότι από την ίδρυση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας βασική προτεραιότητα αποτέλεσε η ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος, επισημαίνοντας ότι η συνολική δύναμη αυξήθηκε από 13.000 στελέχη το 2021 σε 18.000 σήμερα και σύντομα θα ανέλθει σε 18.600 με την πρόσληψη ακόμη 600 Πυροσβεστών Επταετούς Θητείας. Όπως είπε, «βασικός μας στόχος ήταν να ενισχύσουμε το Πυροσβεστικό Σώμα που αποτελεί και τον βασικό επιχειρησιακό βραχίονα της Πολιτικής Προστασίας», ενώ υπογράμμισε ότι «πάνω από τέσσερις χιλιάδες άτομα έχουν μπει τα τελευταία χρόνια στο Πυροσβεστικό Σώμα».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη δημιουργία των 21 Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ), εκ των οποίων δύο εδρεύουν στην Κρήτη, στην αύξηση των εισακτέων στις παραγωγικές σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και στη δημιουργία του θεσμού των Πυροσβεστών Επταετούς Θητείας, σημειώνοντας ότι σημαντικός αριθμός από τους 600 νέους πυροσβέστες που θα προσληφθούν θα τοποθετηθεί και στην Κρήτη.

Κλείνοντας, ο Υπουργός παρέθεσε τα συγκριτικά στοιχεία στελέχωσης της Κρήτης, επισημαίνοντας ότι η συνολική πυροσβεστική δύναμη του νησιού αυξήθηκε από 941 στελέχη το 2021 σε 1.145 το 2026, ενώ ειδικά στον νομό Ηρακλείου αυξήθηκε από 361 σε 443 στελέχη, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 23%. Όπως τόνισε, «η Κρήτη είναι στην περιοχή ενδιαφέροντος, σε μία περιοχή που παρουσιάζει επικινδυνότητα σύμφωνα με τον Εθνικό Χάρτη Κινδύνου Πυρκαγιάς, γι' αυτό την ενισχύουμε κάθε χρόνο», διαβεβαιώνοντας ότι η ενίσχυση του νησιού θα συνεχιστεί και με τις επικείμενες νέες προσλήψεις.