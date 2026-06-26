Ο Κάρολος έγινε ο πρώτος μονάρχης της Βρετανίας που αποκάλυψε τι φόρο πλήρωσε

O πρίγκιπας της Ουαλίας Ουίλιαμ κατέβαλε 7,76 εκατ. λίρες για την αντίστοιχη περίοδο.

Ο βασιλιάς Κάρολος της Βρετανίας, αποκάλυψε πως πλήρωσε 12,9 εκατ. λίρες σε φόρους για το έτος 2024-2025 και κατέστη ο πρώτος μονάρχης της χώρας που δημοσιοποιεί το ποσό της φορολογικής του επιβάρυνσης.

Σύμφωνα με το BBC, αυτό τον κατατάσσει στα 100 άτομα με την υψηλότερη φορολογία στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Από τη μεριά του ο πρίγκιπας της Ουαλίας Ουίλιαμ κατέβαλε 7,76 εκατ. λίρες για την αντίστοιχη περίοδο, όπως δείχνει η ετήσια έκθεση και οι οικονομικές καταστάσεις της βασιλικής οικογένειας.

Παράλληλα, έγινε γνωστό πως ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα θα συνεχίσουν να μένουν στο Κλάρενς Χάους και δεν σκοπεύουν να μετακομίσουν στο Παλάτι του Μπάκινγκχαμ.

Οι οικονομικές καταστάσεις δείχνουν επίσης ότι η Sovereign Grant (η ετήσια κρατική επιχορήγηση στη βασιλική οικογένεια) θα αυξηθεί σε λίγο κάτω από τα 100 εκατ. λίρες για το 2027-2028.

Για τα έτη 2023-2024 ο Κάρολος είχε καταβάλει 11,7 εκατ. στερλίνες για φόρους, ενώ ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ 8,34 εκατ. λίρες. Μάλιστα, από τότε που ο Κάρολος έγινε βασιλιάς το 2022 και ο Ουίλιαμ πρίγκιπας της Ουαλίας, το συνολικό ποσό φόρων που έχουν καταβάλει πατέρας και γιος ξεπερνά τα 50 εκατ. λίρες.

Σύμφωνα με τα γραφεία τους, η δημοσιοποίηση των στοιχείων είναι αποτέλεσμα προσωπικής επιθυμίας των δύο. Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ χαρακτήρισαν την κίνηση αυτή μέτρο που ενισχύει τη διαφάνεια και αποσκοπεί στο να «ενθαρρύνει την ευρύτερη κατανόηση της λογοδοσίας».

Όμως παρά το γεγονός πως τα νέα στοιχεία δείχνουν ότι ο μονάρχης κατέβαλε το υψηλότερο ποσό φόρων έως σήμερα, δεν παρέχουν ανάλυση για το πώς αυτό υπολογίστηκε, επισημαίνει το BBC.

Ο βασιλιάς λαμβάνει ετήσιο εισόδημα από το Δουκάτο του Λάνκαστερ, που δημιουργήθηκε ώστε να παρέχει στον εκάστοτε μονάρχη ανεξάρτητη πηγή χρηματοδότησης για τις επίσημες αλλά και τις ιδιωτικές του δαπάνες. Αυτό περιλαμβάνει γη, επενδύσεις και ακίνητα και απέφερε στον βασιλιά εισόδημα 25,2 εκατ. λίρες για το οικονομικό έτος 2025-2026.

Άλλες πηγές εισοδήματος που υπόκεινται σε φορολογία περιλαμβάνουν τις προσωπικές επενδύσεις και τις αποταμιεύσεις του βασιλιά, καθώς και τα έσοδα από τις ιδιωτικές βασιλικές κατοικίες Μπαλμόραλ και Σάντρινγχαμ.

Από την άλλη, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ λαμβάνει εισόδημα από το Δουκάτο της Κορνουάλης αξίας περίπου 1 δισ. λιρών και έκτασης 130.000 στρεμμάτων που περιλαμβάνει και γήπεδο κρίκετ The Oval στο Λονδίνο, από το οποίο χρηματοδοτούνται τα επίσημα καθήκοντά του, η λειτουργία του γραφείου του και η ιδιωτική του ζωή.