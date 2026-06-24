Ρούτε: «500 αμερικανικά αεροσκάφη απογειώθηκαν από τις αμερικανικές βάσεις στην Ιταλία»

Σε σημερινή συνέντευξή του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε είπε ότι «πεντακόσια αμερικανικά αεροσκάφη απογειώθηκαν από τις αμερικανικές βάσεις που βρίσκονται στην Ιταλία, προς στήριξη των επιχειρήσεων στο Ιράν».

Σε σημερινή συνέντευξή του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε είπε ότι «πεντακόσια αμερικανικά αεροσκάφη απογειώθηκαν από τις αμερικανικές βάσεις που βρίσκονται στην Ιταλία, προς στήριξη των επιχειρήσεων στο Ιράν».

Ο Ρούτε πρόσθεσε ότι «πρόκειται για έναν τεράστιο αριθμό» και πως «σε ό,τι αφορά την Ευρώπη στο σύνολό της, μιλάμε για έναν αριθμό που κυμαίνεται από 4.000 μέχρι 5.000 αεροπορικές αποστολές».

Από την μεριά του, το ιταλικό υπουργείο Άμυνας απάντησε ότι η χώρα έδωσε την απαιτούμενη άδεια μόνον σε «επιμελητειακού και τεχνικού είδους αποστολές». «Η Ιταλία και το υπουργείο μας έδρασαν πάντα με σεβασμό στο Σύνταγμα, στις διεθνείς συμβάσεις και στις συμφωνίες που ρυθμίζουν την παρουσία και την χρήση των βάσεων στην επικράτειά μας», πρόσθεσε το αρμόδιο υπουργείο της κυβέρνησης Μελόνι.

Το όλο θέμα προκάλεσε την άμεση αντίδραση της ιταλικής αντιπολίτευσης: «η κυβέρνησή μας και πρώτα απ΄όλα η πρωθυπουργός, έχουν την υποχρέωση να δώσουν άμεσα εξηγήσεις, σχετικά με τις σοβαρές αυτές δηλώσεις», τόνισε ο υπεύθυνος εξωτερικών θεμάτων του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος, Τζουζέπε Προβεντσάνο.

«Τα λόγια του Ρούτε επιβεβαιώνουν τα όσα είχαμε πάντα υποστηρίξει. Εκείνα του Τραμπ είναι μόνον μια "επαναφορά στην τάξη" της ιταλικής κυβέρνησης, η οποία στο παρελθόν απαντούσε πάντα καταφατικά», πρόσθεσε ο επικεφαλής του κινήματος Πέντε Αστέρων, Τζουζέπε Κόντε. «Απαιτούμε η Μελόνι να ξεκαθαρίσει τα πράγματα, ή είπαν ψέματα στο κοινοβούλιο ή ο Ρούτε έπαθε ηλίαση» υπογράμμισε, επίσης, ο γραμματέας της Ιταλικής Αριστεράς, Νικόλα Φτατογιάνι.

Πριν από λίγο, τέλος, αξιωματούχος του ΝΑΤΟ υπογράμμισε ότι «ο γενικός γραμματέας της Ατλαντικής Συμμαχίας υπογράμμισε ότι οι σύμμαχοι, μεταξύ των οποίων και η Ιταλία, εφήρμοσαν τις διμερείς συμφωνίες που αφορούν τις στρατιωτικές βάσεις και το δικαίωμα υπέρπτησης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ