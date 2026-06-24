Σε μεικτό έδαφος οι ευρωαγορές - «Βουτιά» 18,5% η Rheinmetall

Με μεικτά πρόσημα ολοκλήρωσαν οι ευρωπαϊκοί δείκτες την συνεδρίαση της Τετάρτης, με τις παγκόσμιες μετοχές τεχνολογίας να συνεχίζουν να δέχονται ισχυρές πιέσεις,

Με μεικτά πρόσημα ολοκλήρωσαν οι ευρωπαϊκοί δείκτες την συνεδρίαση της Τετάρτης, με τις παγκόσμιες μετοχές τεχνολογίας να συνεχίζουν να δέχονται ισχυρές πιέσεις, την ώρα που οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 έκλεισε στο +0,08%% στις 635,16 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 διολίσθησε 0,18% στις 6.219,46 μονάδες.

Ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης σημείωσε πτώση 0,71% στις 24.716 μονάδες, ο FTSE 100 ενισχύθηκε 0,31% στις 10.461 μονάδες ενώ ο γαλλικός CAC 40 κέρδισε 0,54% στις 8.385 μονάδες. Ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο κατέγραψε απώλειες 0,74% στις 51.638 μονάδες ενώ στην Ισπανία ο IBEX 35 υποχώρησε 0,45% στις 19.389 μονάδες.

Η αμυντική εταιρεία Rheinmetall «κατρακύλησε» 18,6% μετά από δημοσίευμα ότι η Γερμανία πρόκειται να ακυρώσει τα σχέδια για την κατασκευή του μεγαλύτερου πολεμικού πλοίου της από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και σκοπεύει να αγοράσει οκτώ μικρότερες φρεγάτες από την ανταγωνίστρια TKMS. Το Βερολίνο σχεδιάζει να ακυρώσει ένα έργο πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή των φρεγατών F126, σύμφωνα με την Financial Times, η οποία επικαλείται δύο άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα. Θα ήταν η μεγαλύτερη παραγγελία πολεμικών πλοίων από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η είδηση «έριξε» όλες τις μετοχές του αμυντικού κλάδου. Η Hensoldt και η Renk διολίθησαν πάνω από 3% και 8% αντίστοιχα, ενώ η Saab έχασε σχεδόν 3%.

Οι μετοχές εξόρυξης επίσης σημείωσαν απώλειες, καθώς τιμή του χρυσού έφτασε σε χαμηλό 7 μηνών εν μέσω φόβων για υψηλότερα επιτόκια.

Από το πεδίο της οικονομίας, οι επιχειρηματικές προοπτικές τη Γερμανίας βελτιώθηκαν ελαφρώς τον Ιούνιο, με τον δείκτη προσδοκιών του ινστιτούτου Ifo να αυξάνεται στις 84,1 μονάδες από τις αναθεωρημένες 83,9 μονάδες του προηγούμενου μήνα.