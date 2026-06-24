Δίκη για τα Τέμπη: Δύο νέα αιτήματα για αναβάθμιση των κατηγοριών

Αιτήματα για την αναβάθμιση των κατηγοριών για τα στελέχη της Hellenic Train και για την αλλαγή του νομικού χαρακτηρισμού της ανθρωποκτονίας υπέβαλε σήμερα συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Αιτήματα για την αναβάθμιση των κατηγοριών για τα στελέχη της Hellenic Train και για την αλλαγή του νομικού χαρακτηρισμού της ανθρωποκτονίας υπέβαλε σήμερα συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Ο συνήγορος κ. Δαμιανός Μπαλασούλης ζήτησε τον ορθότερο νομικό χαρακτηρισμό και την επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας για τα κατηγορούμενα στελέχη της Hellenic Train, του τότε διευθύνοντος συμβούλου και του τεχνικού διευθυντή, οι οποίοι παραπέμφθηκαν μόνο για τα τρία πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή και της απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή.

Το αίτημα αφορά την κατηγορία και για το κακούργημα της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο, με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις, από τις οποίες μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για ανθρώπους και που είχε ως αποτέλεσμα: α) τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, β) τη βαριά σωματική βλάβη περισσότερων ανθρώπων και γ) τη σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, τελεσθείσα και κατ' εξακολούθηση και από κοινού.

Αδίκημα στην κακουργηματική του μορφή για το οποίο παραπέμφθηκαν οι 33 από τους συνολικά 36 κατηγορούμενους. Να σημειωθεί πως οι παραλείψεις που αποδίδονται στα στελέχη της Hellenic Train αφορούν την λειτουργία του συστήματος επικοινωνίας GSMR-R στις αμαξοστοιχίες.

Το δεύτερο αίτημα αφορά την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και την μεταβολή της σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Υπενθυμίζεται πως για το κακούργημα της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς κατηγορούνται, όπως αναφέραμε, 33 άτομα.

Για τα τρία πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή και της απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή κατηγορούνται 35 άτομα.

Για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος κατηγορούνται 3 άτομα. Η δίκη συνεχίζεται με τα αίτηματα της συνηγόρου συγγενών θυμάτων κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ