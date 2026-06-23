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Πυρκαγιά σε χώρο εργοστασίου πλαστικών στο Αιγάλεω

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Πυρκαγιά σε χώρο εργοστασίου πλαστικών στο Αιγάλεω
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Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες, με 12 οχήματα, εθελοντές και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Συνεχίζεται η κατάσβεση στην πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι σε χώρο εργοστασίου πλαστικών επί της οδού Ορφέως στο Αιγάλεω.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 14:00 στον πρώτο όροφο του εργοστασίου και καίει χαρτικά, πλαστικά κι άλλα είδη, ενώ δεν υπάρχει αναφορά για εγκλωβισμένα άτομα. Παράλληλα όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική κατέρρευσε μέρος της οροφής.

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες, με 12 οχήματα, εθελοντές και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

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tags:
Φωτιά τώρα
Πυρκαγιά
Πυροσβεστική
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