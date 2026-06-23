Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Η Golden Star Ferries διαψεύδει σενάρια εξαγοράς

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Η Golden Star Ferries διαψεύδει σενάρια εξαγοράς
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Η διοίκηση της εταιρείας υπογραμμίζει ότι παραμένει προσηλωμένη στην εξυπηρέτηση των νησιωτικών κοινωνιών, των ταξιδιωτών και των συνεργατών της, διατηρώντας σταθερή την παρουσία της στην ελληνική ακτοπλοΐα.

Διαψεύδει η GOLDEN STAR FERRIES τα δημοσιεύματα και τις πληροφορίες που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα περί ενδεχόμενης εξαγοράς της εταιρείας, τονίζοντας ότι τα σχετικά σενάρια δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Σε ανακοίνωσή της, η ακτοπλοϊκή εταιρεία επισημαίνει ότι συνεχίζει απρόσκοπτα τη δραστηριότητά της, υλοποιώντας τον επιχειρησιακό και επενδυτικό της σχεδιασμό, με στόχο την παροχή ασφαλών, αξιόπιστων και ποιοτικών υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό.

Η διοίκηση της εταιρείας υπογραμμίζει ότι παραμένει προσηλωμένη στην εξυπηρέτηση των νησιωτικών κοινωνιών, των ταξιδιωτών και των συνεργατών της, διατηρώντας σταθερή την παρουσία της στην ελληνική ακτοπλοΐα.

Παράλληλα, σημειώνει ότι η εμπιστοσύνη που απολαμβάνει διαχρονικά από το επιβατικό κοινό και τους τοπικούς φορείς, αποτελεί βασική προτεραιότητα και ευθύνη για τη συνέχιση της αναπτυξιακής της πορείας.

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