Κομισιόν για Αβραμόπουλο: «Κανένα αίτημα για άρση της ασυλίας του»

«Δεν έχουμε λάβει κανένα αίτημα για άρση της ασυλίας του πρώην επιτρόπου, ούτε έχουμε λάβει οποιοδήποτε αίτημα από τον ίδιο σχετικά με ενδεχόμενη νομική συνδρομή», δήλωσε σήμερα ο αρμόδιος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μπάλας Ουζβάρι.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι δεν έχει λάβει κανένα αίτημα από τις βελγικές Αρχές για άρση της ασυλίας του πρώην επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου, μετά τις πληροφορίες περί έκδοσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης σε βάρος του από τις βελγικές δικαστικές αρχές, στο πλαίσιο της υπόθεσης «Qatargate».

«Δεν έχουμε λάβει κανένα αίτημα για άρση της ασυλίας του πρώην επιτρόπου, ούτε έχουμε λάβει οποιοδήποτε αίτημα από τον ίδιο σχετικά με ενδεχόμενη νομική συνδρομή», δήλωσε σήμερα ο αρμόδιος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μπάλας Ουζβάρι, κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων στις Βρυξέλλες.

Ο ίδιος εκπρόσωπος αρνήθηκε να σχολιάσει την ουσία της υπόθεσης, σημειώνοντας ότι η ποινική διαδικασία που διεξάγεται από τις βελγικές αρχές βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη.

Υπενθύμισε, ωστόσο, ότι η δραστηριότητα του Δημήτρη Αβραμόπουλου στη ΜΚΟ Fight Impunity είχε εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά την αποχώρησή του από το Σώμα των Επιτρόπων, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Κώδικα Δεοντολογίας. Ο ίδιος σημείωσε ότι κατά τα δύο πρώτα χρόνια μετά την αποχώρησή τους, τα μέλη του Κολεγίου υποχρεούνται να ζητούν άδεια από την Επιτροπή για δραστηριότητες μετά τη θητεία τους.

Όπως ανέφερε ο κ. Ουζβάρι, η Επιτροπή είχε ζητήσει το Φεβρουάριο του 2021 τη γνώμη της ανεξάρτητης Επιτροπής Δεοντολογίας, η οποία διατύπωσε δημόσια τη γνώμη της και, στη συνέχεια, το Κολέγιο των Επιτρόπων ενέκρινε τη δραστηριότητα του κ. Αβραμόπουλου, θέτοντας «συγκεκριμένους όρους» και «ορισμένες επιφυλάξεις». Ωστόσο, ο ίδιος υπογράμμισε ότι η έγκριση της συγκεκριμένης δραστηριότητας αποτελεί διαφορετικό ζήτημα από τυχόν ισχυρισμούς περί μεταγενέστερης παραβατικής συμπεριφοράς.

Ο εκπρόσωπος σημείωσε επίσης ότι το Δεκέμβρη του 2022, όταν ξέσπασε το σκάνδαλο Qatargate, η Επιτροπή είχε επανεξετάσει την υπόθεση, προκειμένου να διαπιστώσει εάν υπήρχαν ενδείξεις παραβίασης των όρων που είχαν τεθεί, ζητώντας διευκρινίσεις από τον πρώην επίτροπο. «Εκείνη τη στιγμή δεν είχαμε καμία ένδειξη παραβίασης των όρων που περιλαμβάνονταν στην αντίστοιχη απόφαση», ανέφερε ο εκπρόσωπος.

Η ΜΚΟ Fight Impunity βρέθηκε στο επίκεντρο των ερευνών για το Qatargate, καθώς ο ιδρυτής της ήταν ο πρώην ευρωβουλευτής και βασικός κατηγορούμενος της υπόθεσης, Αντόνιο Παντσέρι. Ο Δ. Αβραμόπουλος, μετά την αποχώρησή του από το Σώμα των Επιτρόπων το 2019, ζήτησε και έλαβε την εξουσιοδότηση της Επιτροπής για να συμμετάσχει στο τιμητικό συμβούλιό της ΜΚΟ, με αμοιβή ύψους 5.000 ευρώ μηνιαίως για τις συμβουλευτικές του δραστηριότητες. Ο ίδιος, μαζί με άλλες εξέχουσες προσωπικότητες που μετείχαν στο συμβούλιο της ΜΚΟ, παραιτήθηκαν το Δεκέμβριο του 2022, μετά τις αποκαλύψεις για το Qatargate.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ