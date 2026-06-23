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Ιράν: Εκκένωση 11.000 εγκλωβισμένων ναυτικών από τα Στενά του Ορμούζ

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Ιράν: Εκκένωση 11.000 εγκλωβισμένων ναυτικών από τα Στενά του Ορμούζ
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«Αυτή η μεγάλης κλίμακας επιχείρηση θα διεξαχθεί σε στενή συνεργασία με το Ιράν, το Ομάν, όλες τις άλλες παράκτιες χώρες της περιοχής, τις ΗΠΑ και τη ναυτιλιακή βιομηχανία», δήλωσε ο Αρσένιο Ντομίνγκες.

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός, ο οργανισμός του ΟΗΕ που είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια στη θάλασσα, ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη του σχεδίου απομάκρυνσης για «περισσότερους από 11.000 ναυτικούς που παραμένουν εγκλωβισμένοι στην περιοχή του Κόλπου» λόγω του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ από την αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Αυτή η μεγάλης κλίμακας επιχείρηση θα διεξαχθεί σε στενή συνεργασία με το Ιράν, το Ομάν, όλες τις άλλες παράκτιες χώρες της περιοχής, τις ΗΠΑ και τη ναυτιλιακή βιομηχανία», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού Αρσένιο Ντομίνγκες, σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι έχουν ληφθεί οι «απαραίτητες εγγυήσεις ασφαλείας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Ιράν
Στενά του Ορμούζ
Μέση Ανατολή
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