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Δίκη για τα Τέμπη: Αύριο συνεχίζεται η διαδικασία με νέα αιτήματα

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Δίκη για τα Τέμπη: Αύριο συνεχίζεται η διαδικασία με νέα αιτήματα
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Αύριο συνεχίζεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστυχημα στα Τέμπη με την υποβολή νέων αιτημάτων από συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας.

Αύριο συνεχίζεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με την υποβολή νέων αιτημάτων από συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας.

Σήμερα ο Αντώνης Ψαρόπουλος, συνήγορος οικογενειών θυμάτων και πατέρας της Μάρθης Ψαροπούλου (κόρης της Μαρίας Καρυστιανού) που έχασε την ζωή της στα Τέμπη, υπέβαλε τρία νέα αιτήματα.

Το πρώτο αφορά την αλλαγή στη σειρά εξέτασης των μαρτύρων, το δεύτερο την κλήση νέων μαρτύρων για να καταθέσουν και το τρίτο αίτημα αφορά την προσκόμιση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μεταξύ υπουργείου Μεταφορών και των εμπλεκομένων φορέων του ελληνικού σιδηροδρόμου όπως ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ για την σύμβαση 717 για την περίοδο 2021-2023.

Νωρίτερα το δικαστήριο απέρριψε τα αιτήματα για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση της δίκης και της αυτοπρόσωπης εμφάνισης των κατηγορούμενων με την επιφύλαξη της προέδρου να επανέλθει στο συγκεκριμένο αίτημα μετά την έναρξη της αποδεικτικης διαδικασίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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tags:
Τέμπη
Σιδηροδρομικό δυστύχημα
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