Υπουργείο Ανάπτυξης: Χρηματοδότηση 120.000 ευρώ για νέα μελέτη σεισμικότητας της Αττικής

Πρόσκληση για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης ύψους 120.000 ευρώ προς το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών δημοσίευσε το υπουργείο Ανάπτυξης, για το έργο: «Επαναπροσδιορισμός της σεισμικότητας της περιοχής Αττικής με βάση τρισδιάστατο μοντέλο ταχύτητας».

Πρόσκληση για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης ύψους 120.000 ευρώ προς το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών δημοσίευσε το υπουργείο Ανάπτυξης, για το έργο: «Επαναπροσδιορισμός της σεισμικότητας της περιοχής Αττικής με βάση τρισδιάστατο μοντέλο ταχύτητας».

Στόχος είναι η βελτίωση της κατανόησης της σεισμικής δραστηριότητας στο λεκανοπέδιο και η ενίσχυση των εργαλείων εκτίμησης της σεισμικής επικινδυνότητας.

Σύμφωνα με την απόφαση, που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια, το έργο αποτελεί συνέχεια προηγούμενης ερευνητικής προσπάθειας για τη μικροσεισμικότητα και τις ενεργές τεκτονικές δομές της Αττικής. Βασικό αντικείμενο είναι η αξιοποίηση ενός τρισδιάστατου μοντέλου σεισμικής ταχύτητας για τον επανυπολογισμό και την ακριβέστερη χωροθέτηση των σεισμών που έχουν καταγραφεί στην περιοχή κατά τα τελευταία 15 χρόνια και την αντισεισμική προστασία.

Η μελέτη θα αξιοποιήσει σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης δεδομένων και τεχνικές μηχανικής μάθησης για την επεξεργασία μεγάλου όγκου σεισμολογικών πληροφοριών. Τα αποτελέσματα αναμένεται να συμβάλουν στον ακριβέστερο εντοπισμό ενεργών ρηγμάτων και στην καλύτερη αποτύπωση της σεισμικής συμπεριφοράς της Αττικής.

Το τελικό παραδοτέο θα περιλαμβάνει επικαιροποιημένο κατάλογο σεισμικότητας, ο οποίος θα μπορεί να αξιοποιηθεί σε μελέτες σεισμικής επικινδυνότητας, στον σχεδιασμό μεγάλων τεχνικών έργων και στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Πολιτικής Προστασίας.

Η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται σε 120.000 ευρώ και καλύπτεται από πόρους του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του υπουργείου Ανάπτυξης για την περίοδο 2026-2030, και του άξονα «Ενίσχυση Έρευνας και Καινοτομίας». Οι προτάσεις μπορούν να υποβληθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ