Πανελλήνιες 2026: Την Πέμπτη ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των υποψηφίων

Το υπουργείο παιδείας έστειλε οδηγία στα βαθμολογικά κέντρα.

Την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026 αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των υποψηφίων στις Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού έστειλε οδηγία προς τα Βαθμολογικά Κέντρα, ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες βαθμολόγησης στα πανελλαδικά μαθήματα γενικής παιδείας, προσανατολισμού και ειδικότητας, προκειμένου οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ να ανακοινωθούν την ερχόμενη Πέμπτη.

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Η πλατφόρμα προκειμένου οι υποψήφιοι στις Πανελλαδικές ΓΕΛ και ΕΠΑΛ να καταχωρίσουν ή να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου για να λάβουν μήνυμα (sms) με τα αποτελέσματα θα παραμείνει ανοιχτή έως 23 Ιουνίου.

Με τον τρόπο αυτό, θα ενημερωθούν με γραπτό μήνυμα (SMS) για:

τις βαθμολογίες στο σύνολο των μαθημάτων που εξετάστηκαν και

τη σχολή/τμήμα εισαγωγής τους.

Η είσοδος στην υπηρεσία πραγματοποιείται με τα στοιχεία συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Συγκεκριμένα, απαιτείται ο οκταψήφιος Κωδικός Υποψηφίου και το αρχικό γράμμα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο, σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες, καθώς επίσης και το κινητό τηλέφωνο του υποψηφίου. Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι θα μπορούν να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους ή να τον τροποποιήσουν. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται η εισαγωγή μοναδικού κωδικού (One Time Password) που θα αποσταλεί στο κινητό που δηλώθηκε κατά την εγγραφή στην υπηρεσία.

Η υπηρεσία αναπτύχθηκε και λειτουργεί από το 2021 από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας - ΕΔΥΤΕ ΑΕ (GRNET), Φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τη Γενική́ Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Εκπαίδευσης.

Υπενθυμίζεται ότι η υπηρεσία λειτουργεί συμπληρωματικά με τα γνωστά από τα προηγούμενα χρόνια μέσα ενημέρωσης. Όλοι οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα τους από την online εφαρμογή του ΥΠΑΙΘΑ στη διεύθυνση ΕΔΩ πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και το αρχικό γράμμα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο, σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες, αλλά και μέσω των καταλόγων που θα αναρτηθούν στις σχολικές μονάδες.