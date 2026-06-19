Κλείνει η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το Flyover

Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από τον κλάδο εξόδου προς Ευκαρπία και με κατάλληλη πληροφοριακή σήμανση μέσω του κέντρου πόλης (ενδεικτικά μέσω της Λεωφόρου Στρατού).

Κλειστή θα παραμείνει η περιφερειακή οδός στη Θεσσαλονίκη αύριο, Σάββατο 20 Ιουνίου 2026, από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής, λόγω των εργασιών που είναι σε εξέλιξη για την κατασκευή του Flyover. Σύμφωνα με ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Τροχαίας θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό, στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κ5 (Παπαγεωργίου) και Κ6 (Μετεώρων).

Ειδικότερα, θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά (οχήματα διερχόμενα από ΤΙΤΑΝ), στο ύψος του κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία (δημοτικό γήπεδο). Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από τον κλάδο εξόδου προς Ευκαρπία και με κατάλληλη πληροφοριακή σήμανση μέσω του κέντρου πόλης (ενδεικτικά μέσω της Λεωφόρου Στρατού).

Επιπλέον, τα οχήματα που κινούνται από το κύριο ρεύμα πορείας της δυτικής εσωτερικής περιφερειακής οδού (ρεύμα προς ανατολικά) θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο προς Σκλαβενίτη (Ευκαρπία) και θα κατευθύνονται μέσω του κόμβου Σκλαβενίτη, Γιάννη Ρίτσου και Θησέως, προς τη Λεωφόρο Στρατού.

Επισημαίνεται ότι δεν θα διεξάγεται η είσοδος των οχημάτων προς την εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης (ρεύμα πορείας προς ανατολικά), από τη ράμπα εισόδου που βρίσκεται στο ύψος των Νοσοκομείων, ενώ η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο ρεύμα πορείας προς δυτικά θα διεξάγεται κανονικά.

Στην ίδια ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης σημειώνεται πως την Κυριακή (21/06), τη Δευτέρα (22/06) και την Τρίτη (23/06), από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα της επόμενης μέρας, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, μεταξύ των ανισόπεδων Κόμβων Κ6 (Μετεώρων) και Κ5 (Ευκαρπίας).

Συγκεκριμένα θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, στο ύψος του Α/Κ Κ6 (Μετεώρων). Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα εκτρέπεται μέσω της εξόδου του Α/Κ Κ6 (Μετεώρων) και εν συνεχεία θα διεξάγεται μέσω της Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου και του αστικού ιστού. Σημειώνεται πως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά θα διεξάγεται κανονικά.

Από την Τροχαία παρακαλούνται οι οδηγοί να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με τις πινακίδες σήμανσης, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημιουργίας κυκλοφοριακών συμφορήσεων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ