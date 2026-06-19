Κατσαφάδος: Επιτάχυνση της Κρατικής Αρωγής στη Θεσσαλία - Διπλασιασμός ρυθμού αποζημιώσεων για τον Daniel

Στο πλαίσιο της διαρκούς παρακολούθησης της πορείας των αποζημιώσεων και των μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την κακοκαιρία Daniel, ο κ. Κώστας Κατσαφάδος, συναντήθηκε με εκπροσώπους των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Στο πλαίσιο της διαρκούς παρακολούθησης της πορείας των αποζημιώσεων και των μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την κακοκαιρία Daniel, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα Κρατικής Αρωγής, κ. Κώστας Κατσαφάδος, συναντήθηκε με εκπροσώπους των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωής, κ. Πέτρος Καμπούρης, και η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής και Συντονισμού, κα Καλλιόπη Τετώρου.

Από την πλευρά των Επιμελητηρίων παρέστησαν ο Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Καρδίτσας, κ. Πέτρος Παπαδάκος, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λάρισας, κ. Χρήστος Γιακουβής, και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μαγνησίας, κ. Αριστοτέλης Μπασδάνης.

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, κ. Πέτρος Καμπούρης, τόνισε ότι η Θεσσαλία αποτελεί την περιοχή με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση φακέλων πληγέντων επιχειρήσεων, καθώς περίπου το 96% του συνόλου των επιχειρήσεων που εντάσσονται στη διαδικασία προέρχεται από τις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες της περιοχής.

Παρά τον ιδιαίτερα αυξημένο όγκο εργασίας, η πρόοδος που έχει επιτευχθεί είναι ιδιαίτερα σημαντική. Μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί σε Αποφάσεις Τελικής Επιχορήγησης 4.724 επιχειρήσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023, σε σύνολο 5.679, γεγονός που αντιστοιχεί σε ποσοστό ολοκλήρωσης 80%. Με άλλα λόγια, τέσσερις στις πέντε επιχειρήσεις της Θεσσαλίας έχουν ήδη εξασφαλίσει την πίστωση για την αποπληρωμή του υπόλοιπου 14 % του ποσού που δικαιούνται, ενώ οι περισσότερες από τις υπόλοιπες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο επεξεργασίας.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία , τα οποία παρουσίασε η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής και Συντονισμού, κα Καλλιόπη Τετώρου: η Λάρισα καταγράφει την υψηλότερη επίδοση, με ποσοστό ολοκλήρωσης 88%, έχοντας εντάξει σε αποφάσεις 817 επιχειρήσεις σε σύνολο 926. Τα Τρίκαλα ακολουθούν με ποσοστό 82%, επιβεβαιώνοντας την ταχεία πρόοδο των διαδικασιών. Η Μαγνησία, η οποία συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων στη Θεσσαλία (2.372), έχει ήδη ολοκληρώσει το 79% των υποθέσεων, με 1.867 επιχειρήσεις ενταγμένες σε αποφάσεις επιχορήγησης, ενώ η Καρδίτσα έχει φτάσει στο 77%, με 975 επιχειρήσεις ενταγμένες σε Υπουργικές Αποφάσεις.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι ο αριθμός των μη επεξεργασμένων φακέλων είναι πλέον εξαιρετικά περιορισμένος, καθώς απομένουν μόλις 21 περιπτώσεις σε ολόκληρη τη Θεσσαλία. Το στοιχείο αυτό καταδεικνύει ότι η προσπάθεια έχει περάσει από τη φάση της μαζικής καταγραφής και επεξεργασίας στη φάση της ολοκλήρωσης των τελευταίων εκκρεμοτήτων.

Παράλληλα, παρουσιάστηκε η έγκριση της Κεντρικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής (ΚΕΚΑ) για τη χρηματοδότηση της Περιφέρειας Θεσσαλίας και των δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων της, συνολικού ύψους 25,71 εκατ. ευρώ, ως εξής:

6 εκατ. ευρώ για την Περιφέρεια Θεσσαλίας

8,65 εκατ. ευρώ για τους Δήμους της ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων

4 εκατ. ευρώ για τους Δήμους τις ΠΕ Τρικάλων

3,76 εκατ. ευρώ για τους Δήμους της ΠΕ Λάρισας

3,3 εκατ. ευρώ για τους Δήμους της ΠΕ Καρδίτσας

Επιπλέον, έγινε αναφορά στην επανενεργοποίηση του προγράμματος Thessaly Pass, με πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Σε δήλωσή του, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Κώστας Κατσαφάδος ανέφερε:

«Η Θεσσαλία συγκεντρώνει το μεγαλύτερο βάρος του έργου αποκατάστασης και ταυτόχρονα παρουσιάζει από τα υψηλότερα ποσοστά υλοποίησης. Αυτό αποδεικνύει ότι η κρατική μηχανή δεν περιορίστηκε στις εξαγγελίες, αλλά παράγει μετρήσιμα αποτελέσματα για τις επιχειρήσεις και τις τοπικές κοινωνίες .Τρία χρόνια μετά την πρωτοφανή φυσική καταστροφή που προκάλεσε ο Daniel, βρισκόμαστε πλέον πολύ κοντά στην ολοκλήρωση μιας εξαιρετικά σύνθετης διαδικασίας αποκατάστασης και στήριξης των επιχειρήσεων. Με σχέδιο, επιμονή και καθημερινή δουλειά των υπηρεσιών μας, καταφέραμε να επιταχύνουμε σημαντικά τους ρυθμούς και να φέρουμε τις αποζημιώσεις στο τελικό στάδιο υλοποίησης.»

Οι εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την πρόοδο των διαδικασιών, επισημαίνοντας ότι ο έλεγχος των φακέλων και η αποζημίωση των επιχειρήσεων βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο, γεγονός που δημιουργεί θετικές προοπτικές για την επιχειρηματική κοινότητα και την οικονομική ανάκαμψη της περιοχής.