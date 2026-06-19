SERKOS Island: Το καλοκαιρινό luxury destination στην καρδιά της Πάρου

Σε έναν από τους πιο κοσμοπολίτικους προορισμούς του ελληνικού καλοκαιριού, ο SERKOS δίνει και φέτος το καθιερωμένο καλοκαιρινό του ραντεβού στην Πάρο.

Σε έναν από τους πιο κοσμοπολίτικους προορισμούς του ελληνικού καλοκαιριού, ο SERKOS δίνει και φέτος το καθιερωμένο καλοκαιρινό του ραντεβού στην Πάρο.

Το SERKOS Island, μια αγαπημένη καλοκαιρινή συνήθεια για τους φίλους του οίκου, επιστρέφει για ακόμη μία χρονιά, αποτελώντας έναν χώρο αφιερωμένο στον κόσμο του κοσμήματος και του ρολογιού, σχεδιασμένο να συνδέεται φυσικά με τον χαρακτήρα και την ατμόσφαιρα του νησιού.

Στην καρδιά της Νάουσας, το SERKOS Island αποτελεί προορισμό για όσους εκτιμούν τη διαχρονική κομψότητα, το προσωπικό στυλ και την υψηλή αισθητική. Η αρχιτεκτονική ταυτότητα του χώρου, σε αρμονία με το κυκλαδίτικο τοπίο, δημιουργεί το ιδανικό σκηνικό για την ανακάλυψη επιλεγμένων συλλογών κοσμημάτων και ρολογιών από κορυφαίους διεθνείς οίκους, όπως οι Rolex, Tudor, Breitling, Longines και Bell & Ross, καθώς και των πολύτιμων κοσμημάτων SERKOS.

Περισσότερο από ένα κατάστημα, το SERKOS Island λειτουργεί ως φυσική προέκταση της αισθητικής ταυτότητας του SERKOS, συνδέοντας το fine jewelry και τα luxury watches με τη σύγχρονη εκδοχή του island lifestyle και εκφράζοντας μια αισθητική όπου η κομψότητα, η αυθεντικότητα και η ανεπιτήδευτη πολυτέλεια συνυπάρχουν.

Με φόντο το κυκλαδίτικο τοπίο και τη μοναδική ενέργεια του νησιού, το SERKOS Island εναρμονίζεται φυσικά με τον χαρακτήρα της Πάρου, αποτελώντας σημείο συνάντησης για ένα κοινό που αναζητά αυθεντικές εμπειρίες και υψηλή αισθητική.

Διεύθυνση καταστήματος: Κοιμήσεως Θεοτόκου, Νάουσα, 844 01, Πάρος

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 228 405 2349

