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Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε κατάπαυση πυρός

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Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε κατάπαυση πυρός
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Διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Κατάρ κατέληξαν στη συμφωνία αυτή με τη βοήθεια του Ιράν.

Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε κατάπαυση πυρός που τέθηκε σε ισχύ σήμερα στις 4 σήμερα το απόγευμα δήλωσε στο Reuters ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος.

«Η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ συμφώνησαν σε εκεχειρία», δήλωσε ο αξιωματούχος , προσθέτοντας ότι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Κατάρ κατέληξαν στη συμφωνία αυτή με τη βοήθεια του Ιράν.

Την εκεχειρία ανακοίνωσαν επισήμως και οι IDF, επισημαίνοντας, ωστόσο ότι οι δυνάμεις τους παραμένουν στις ζώνες ασφαλείας που έχει ορίσει στο έδαφος του Λιβάνου και αν δεχθούν επίθεση, θα απαντήσουν.

Δύο πηγές της Χεζμπολάχ δήλωσαν στο Reuters ότι η οργάνωση έχει εφαρμόσει την κατάπαυση του πυρός. «Μόλις ενημερωθήκαμε για την εκεχειρία, την εφαρμόσαμε από την πλευρά μας», ανέφεραν.

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tags:
Κατάπαυση πυρός
Ισραήλ
Χεζμπολάχ
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