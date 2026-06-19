Η Χεζμπολάχ λέει ότι οι μαχητές της «θα υπερασπιστούν τη γη και τον λαό τους»

Στην ανακοίνωση η φιλοϊρανική οργάνωση αρνήθηκε «τις κατηγορίες του εχθρού ότι η Χεζμπολάχ παραβίασε την εκεχειρία».

Οι μαχητές της Χεζμπολάχ στον Λίβανο «θα υπερασπιστούν τη γη και τον λαό τους με μεγάλο θάρρος» εναντίον του Ισραήλ, ανακοίνωσε σήμερα η φιλοϊρανική οργάνωση, στον απόηχο της αναζωπύρωσης της βίας παρά το μνημόνιο κατανόησης ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

Με 18 ανθρώπους να έχουν σκοτωθεί από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην περιοχή από χθες, Πέμπτη, το βράδυ και το Ισραήλ να αναφέρει σήμερα ότι τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις με τη Χεζμπολάχ, η λιβανική σιιτική οργάνωση δεσμεύτηκε να παραμείνει «σε εγρήγορση ενάντια σε οποιαδήποτε επιθετικότητα».

Στην ανακοίνωση η φιλοϊρανική οργάνωση αρνήθηκε «τις κατηγορίες του εχθρού ότι η Χεζμπολάχ παραβίασε την εκεχειρία», και απέδωσε την ευθύνη αποκλειστικά στο Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι η γειτονική χώρα «δεν τήρησε ποτέ καμία συμφωνία εκεχειρίας» από τα τέλη του 2024.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ