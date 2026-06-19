Κλειστή η Wall Street λόγω Juneteenth

Σε επίπεδο εβδομάδας, ο διευρυμένος S&P 500 σκαρφάλωσε 0,9%, ο βιομηχανικός Dow ενισχύθηκε 0,7% ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq κέρδισε 2,4%.

Κλειστή θα παραμείνει η Wall Street την Παρασκευή 19 Ιουνίου, για τον εορτασμό του Juneteenth που χαρακτηρίζεται και ως δεύτερη Ημέρα Ανεξαρτησίας και με το οποίο τιμάται, από το 2021, το τέλος της δουλείας στις ΗΠΑ.

Το αμερικανικό χρηματιστήριο εξασφάλισε δεύτερη διαδοχική εβδομάδα με κέρδη καθώς η αισιοδοξία μετά την υπογραφή της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου επικράτησε της ανησυχίας για επιθετική σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής με επικείμενες αυξήσεις επιτοκίων.

Σε επίπεδο εβδομάδας, ο S&P 500 σκαρφάλωσε 0,9%, ο Dow ενισχύθηκε 0,7% ενώ ο Nasdaq κέρδισε 2,4%.

Υπενθυμίζεται πως την Τετάρτη, η Fed αποφάσισε να διατηρήσει αμετάβλητα στο εύρος του 3,5%-3,75% τα επιτόκια για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση. Οι αξιωματούχοι, μέσω του «dot plot», απέσυραν την προηγούμενη πρόβλεψή τους για μείωση επιτοκίων μέσα στο έτος με εννέα να αναμένουν αύξηση επιτοκίων έως το τέλος του 2026, ενώ αυστηρό ήταν και το μήνυμα του νέου επικεφαλής της, Κέβιν Γουόρς.

Αξίζει να σημειωθεί πως στις 19 Ιουνίου 1865, ο υποστράτηγος Γκόρντον Γκρέιντζερ με περίπου 2.000 στρατιώτες έφτασαν στο Τέξας για να παραδώσουν την Διακήρυξη της Ελευθερίας που όριζε ότι οι μαύροι σκλάβοι ήταν πλέον ελεύθεροι.

Ήδη από το 1863, κατά τη διάρκεια του Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Αβραάμ Λίνκολν, είχε εκδώσει τη Διακήρυξη Χειραφέτησης, με την οποία απελευθερώνονταν περισσότεροι από 3.000.000 σκλαβωμένοι άνθρωποι στις πολιτείες του Νότου. Ωστόσο, για περισσότερους από 250.000 σκλάβοι στο Τέξας, η ελευθερία δεν ήρθε παρά μόνο δύο χρόνια αργότερα.

Κατέστη ομοσπονδιακή αργία το 2021 από τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.