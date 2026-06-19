Χρηματιστήριο: Άλμα τζίρου και εβδομαδιαία κέρδη 2,24% για τον Γενικό Δείκτη

Με τζίρο που άγγιξε το μισό δισ. ευρώ, ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας έκλεισε με οριακή άνοδο την Παρασκευή, διευρύνοντας τα εβδομαδιαία του κέρδη σε 2,24%. Άλμα για ElvalHalcor και Viohalco, μικτή εικόνα στις τράπεζες.

Με τζίρο που άγγιξε το μισό δισ. ευρώ, με φόντο την τριπλή λήξη παραγώγων και το rebalancing, και μετά από 21 εναλλαγές προσήμου, ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας έκλεισε με οριακή άνοδο την Παρασκευή, διευρύνοντας τα εβδομαδιαία του κέρδη σε 2,24%.

Οι συναλλαγές ολοκληρώθηκαν για τον ΓΔ στις 2.475,98 μονάδες με μικρά κέρδη 0,17%, κι έτσι η αγορά διατήρησε επαφή με τα πρόσφατα πολυετή υψηλά της, παρά τη μικτή εικόνα στις τράπεζες και τις οριακές απώλειες του ΔΤΡ.

Στο ταμπλό της μεγάλης κεφαλαιοποίησης ξεχώρισε η εκτίναξη των ElvalHalcor και Viohalco, ενώ από πλευράς αξίας συναλλαγών πρωταγωνίστησε η ΔΕΗ με τζίρο 57,10 εκατ. ευρώ, η Eurobank με 46,06 εκατ. ευρώ, η Τρ. Πειραιώς με 38,12 εκατ. ευρώ, και οι ΕΤΕ και Alpha Bank με τζίρο 35,03 και 34,55 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Από τον αυξημένο ημερήσιο τζίρο που διαμορφώθηκε σε 455 εκατ. ευρώ, τα 103,6 εκατ. ευρώ διακινήθηκαν μέσω προσυμφωνημένων συναλλαγών. Μεταξύ των τελευταίων ξεχώρισε ένα πακέτο 3,08 εκατ. μετοχών για το 10% της Real Consulting στην τιμή των 5,06 ευρώ ανά μετοχή, αξίας 15,58 εκατ. ευρώ, καθώς και ένα πακέτο 22 εκατ. μετοχών της Bylot αξίας 25,30 εκατ. ευρώ.

Στο κλίμα που διαμορφώνουν οι επιτυχημένες ΑΜΚ των ΔΕΗ και ΑΔΜΗΕ, εισηγμένες που σχεδιάζουν ή φέρονται να σχεδιάζουν παρόμοιες κινήσεις προσελκύουν αυξημένο αγοραστικό ενδιαφέρον, στοιχεί που προσδίδει βάθος και εύρος στην προσπάθεια της αγοράς να κινηθεί σε νέα πολυετή υψηλά.

Εκτός συνόρων, η εμπλοκή με την πρώτη συνάντηση ΗΠΑ-Ιράν στη Γενεύη προς το παρόν δεν φαίνεται να ανησυχεί ιδιαίτερα τις αγορές, που θεωρούν ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση στις διαπραγματεύσεις θα οδηγήσει απλώς σε παράταση της εκεχειρίας. Επενδυτές και αναλυτές παραμένουν ωστόσο προσηλωμένοι στον όγκο της ναυτιλιακής κίνησης (και του πετρελαίου) που διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ.

Ταυτόχρονα, ξένοι αναλυτές επισημαίνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει την ειρήνη σχεδόν με κάθε κόστος, ενώ οι παραχωρήσεις του προς το Ιράν είναι τέτοιες, που το ιρανικό καθεστώς έχει πολλά να χάσει εάν η σύγκρουση συνεχιστεί. Κάτι που συνηγορεί κατά μιας αναζωπύρωσης του πολέμου ή μιας νέας διακοπής της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Σε κάθε περίπτωση, εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα γύρω από μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων, όπως το ακριβές καθεστώς διαχείρισης των Στενών του Ορμούζ, το ενδεχόμενο το Ιράν να επιβάλει στο μέλλον τέλη διέλευσης στα πλοία και οι λεπτομέρειες μιας μόνιμης συμφωνίας για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Σε αυτό το κλίμα, και με τη Wall Street κλειστή λόγω αργίας, οι μεγάλοι χρηματιστηριακοί δείκτες της Ευρώπης κινήθηκαν επιφυλακτικά, με οριακά κέρδη στη Φρανκφούρτη και απώλειες περί του 0,30% στο Λονδίνο και το Παρίσι.

Στη Λεωφόρο Αθηνών, η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1,6:1 με 68 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 43 σε αρνητικό και 39 που έκλεισαν χωρίς μεταβολή.

Ο δείκτης των τραπεζών σημείωσε οριακές απώλειες 0,17% στις 2.848,08 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ οι Τρ. Κύπρου και ΕΤΕ ενισχύθηκαν 0,60% και 0,58% αντίστοιχα, ενώ με μικρότερα κέρδη ακολούθησε η Optima (+0,39%). Σε αρνητικό έδαφος η Eurobank υποχώρησε 1,21% στα 4,23 ευρώ, ενώ Alpha Bank και Τρ. Πειραιώς σημείωσαν απώλειες 0,34% και 0,32%.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap η μετοχή της ElvalHalcor εκτινάχθηκε σε ποσοστό 14,19% στα 5,20 ευρώ και η Viohalcoσε ποσοστό 9,11% στα 20,95 ευρώ. Ακολούθησαν οι μετοχές των Aktor (+3,45%), Lamda Development (+3,44%), Cenergy (+3,41%), ΕΥΔΑΠ (+2,67%) και Motor Oil (+1,33%).

Με κέρδη μικρότερα του 1% ολοκλήρωσαν οι τίτλοι των ΟΤΕ (+0,89%), ΔΑΑ (+0,47%), Aegean (+0,32%), ΔΕΗ (+0,17%) και Σαράντης (+0,13%).

Σε αρνητικό έδαφος οι μετοχές των Helleniq Energy και Τιτάν υποχώρησαν 2,10% και 1,48% αντίστοιχα, και ακολούθησαν με απώλειες που δεν ξεπέρασαν το 1% οι τίτλοι των Coca-Cola HBC (-0,76%), Jumbo (-0,70%), Allwyn (-0,65%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,26%) και Metlen (-0,19%).