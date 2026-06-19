Οι καλύτερες παραλίες στην Κάρπαθο

Οι παρθένες και άγριας ομορφιάς παραλίες της Καρπάθου είναι από μόνες τους ένας σημαντικός λόγος για να επισκεφθείτε το νησί.

Yπάρχουν αρκετοί λόγοι για να λατρέψετε την Κάρπαθο. Ένας από αυτούς είναι οι εντυπωσιακές, άγριας ομορφιάς παραλίες της. Το δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Δωδεκανήσων διαθέτει 160 χλμ. ακτογραμμή μετρώντας αμέτρητες παραλίες για κάθε γούστο: οργανωμένες ή πριβέ, με βότσαλα ή με άμμο. Ξεχωρίσαμε και σας προτείνουμε μερικές από τις ομορφότερες παραλίες Καρπάθου για βουτιές σε πεντακάθαρα γαλαζοπράσινα νερά.

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