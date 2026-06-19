Χαρδούβελης (ΕΤΕ): Με τη δημιουργία του ΤΕΑ–ΕΤΕ η ασφάλιση του προσωπικού μπαίνει σε νέα εποχή

Με τη δημιουργία του ΤΕΑ–ΕΤΕ, η Εθνική Τράπεζα δίνει απάντηση σε ένα χρόνιο αίτημα χιλιάδων εργαζομένων: ένα σύγχρονο, εποπτευόμενο ταμείο που συνδυάζει την εγγύηση του παρελθόντος με τις δυνατότητες του μέλλοντος,

Το ΤΑΠΕΤΕ εξελίχθηκε. Με τη δημιουργία του ΤΕΑ–ΕΤΕ, η Εθνική Τράπεζα δίνει απάντηση σε ένα χρόνιο αίτημα χιλιάδων εργαζομένων: ένα σύγχρονο, εποπτευόμενο ταμείο που συνδυάζει την εγγύηση του παρελθόντος με τις δυνατότητες του μέλλοντος. «Πρόκειται για συνέχεια — όχι για διακοπή», τόνισε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εθνικής Τράπεζας Γκίκας Χαρδούβελης στο 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης — και η φράση αυτή αποτυπώνει με ακρίβεια τη φιλοσοφία της νέας αρχιτεκτονικής.

Δύο προγράμματα, μία σαφής λογική

Το ΤΕΑ–ΕΤΕ λειτουργεί με δύο αυτόνομα προγράμματα που καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες — και μαζί σχηματίζουν μια ολοκληρωμένη ασφαλιστική πυραμίδα.

Το πρώτο πρόγραμμα βασίζεται σε προκαθορισμένες παροχές (defined benefit): διασφαλίζει με την εγγύηση της Εθνικής Τράπεζας το εφάπαξ που αντιστοιχεί στις συντάξιμες αποδοχές και στα χρόνια ασφάλισης κάθε εργαζόμενου στο ΤΑΠΕΤΕ κατά την 31 Δεκεμβρίου 2024. Όλη η περιουσία του παλαιού ταμείου μεταφέρεται εδώ. Αυτό είναι το αδιαπραγμάτευτο — η ασφαλιστική δικλείδα για κάθε εργαζόμενο που υπηρετεί στην Τράπεζα χρόνια τώρα.

Το δεύτερο πρόγραμμα κοιτά μπροστά: λειτουργεί με προκαθορισμένες εισφορές (defined contribution) και δίνει σε κάθε εργαζόμενο τον δικό του Ατομικό Λογαριασμό. Το κεφάλαιο συσσωρεύεται, οι αποδόσεις προστίθενται, η εικόνα είναι διαφανής και προσωπική. Ο καθένας ξέρει ακριβώς πού βρίσκεται.

Τι κερδίζουν οι εργαζόμενοι - συγκεκριμένα

Πέρα από τη συνέχεια παροχών, το ΤΕΑ–ΕΤΕ φέρνει τρία επιπλέον πλεονεκτήματα που αξίζει να επισημανθούν:

Εργοδοτικές εισφορές: Η Εθνική Τράπεζα εισφέρει και από την πλευρά της — επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη που δεν έχει κανένα κόστος για τον εργαζόμενο.

Αυστηρή θεσμική εποπτεία: Το ΤΕΑ–ΕΤΕ εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, με σαφείς κανόνες φερεγγυότητας και επαγγελματική διαχείριση επενδύσεων. Ο εργαζόμενος δεν έχει μόνο λογαριασμό — έχει θεσμικά προστατευμένο λογαριασμό.

Γιατί αυτή η κίνηση έχει και στρατηγικό βάρος

Η μετεξέλιξη δεν γίνεται σε κενό.

Η Τράπεζα αντιλαμβάνεται την ανάγκη ενίσχυσης του κεφαλαιοποιητικού πυλώνα ως εργαλείου τόσο κοινωνικής προστασίας όσο και παραγωγικής επένδυσης στην πραγματική οικονομία.

Για την Εθνική Τράπεζα, το ΤΕΑ ΕΤΕ είναι στρατηγική επιλογή: επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό της με σύγχρονα εργαλεία, πλήρως ευθυγραμμισμένη με το ελληνικό και ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.

«Η δημιουργία και η ανάπτυξη σύγχρονων ΤΕΑ δεν αποτελεί απλώς μια οργανωτική αλλαγή, αλλά μια στρατηγική επένδυση στο μέλλον της κοινωνικής προστασίας. Ενισχύεται τόσο η ασφάλεια των εργαζομένων όσο και η ανθεκτικότητα της οικονομίας.» σημείωσε.