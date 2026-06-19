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Πάνω από 20.000 απομιμητικά προϊόντα κατασχέθηκαν σε Θεσσαλονίκη και Ρόδο

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Πάνω από 20.000 απομιμητικά προϊόντα κατασχέθηκαν σε Θεσσαλονίκη και Ρόδο
Απομιμητικά προϊόντα
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Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή συνεχίζει τις στοχευμένες επιχειρησιακές δράσεις για την καταπολέμηση της διακίνησης απομιμητικών προϊόντων στην αγορά.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή συνεχίζει τις στοχευμένες επιχειρησιακές δράσεις για την καταπολέμηση της διακίνησης απομιμητικών προϊόντων στην αγορά.

Από τις 16 έως τις 18 Ιουνίου 2026, στελέχη της Διατομεακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) διενήργησαν ελέγχους στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Ρόδου, σε συνέχεια προηγούμενων ελέγχων και μετά από αξιοποίηση σχετικών πληροφοριών.

Κατά τους ελέγχους εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 20.035 τεμάχια απομιμητικών προϊόντων, ενώ επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 173.500€.

Η διακίνηση απομιμητικών προϊόντων δεν αποτελεί μόνο παραβίαση της νομοθεσίας. Θίγει τον καταναλωτή, υπονομεύει τις νόμιμες επιχειρήσεις και νοθεύει τη λειτουργία της αγοράς.

Η Αρχή συνεχίζει τους ελέγχους με σχέδιο, αξιοποιώντας πληροφορίες, καταγγελίες και στοχευμένες επιχειρησιακές παρεμβάσεις, με στόχο την προστασία του καταναλωτή, την τήρηση της νομιμότητας και τη διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού

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Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς
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