Κυρανάκης: Στις κάλπες του 2027 το μήνυμά μας για μία ακόμα πιο ισχυρή Ελλάδα

«Στις κάλπες του 2027 το μήνυμα μας ότι η Ελλάδα είναι ισχυρή, και μπορεί να γίνει ακόμα πιο ισχυρή, τόσο οικονομικά όσο στρατιωτικά και γεωπολιτικά», δήλωσε ο Κυρανάκης,

«Στις κάλπες του 2027 το μήνυμα μας είναι ότι η Ελλάδα είναι ισχυρή, και μπορεί να γίνει ακόμα πιο ισχυρή, τόσο οικονομικά όσο και στρατιωτικά όσο και γεωπολιτικά, αυτό το όραμα μας ενώνει», δήλωσε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος μαζί με τον γενικό διευθυντή του κόμματος, Γιάννη Σμυρλή, επισκέφθηκε τον υφυπουργό Εσωτερικών-Μακεδονίας και Θράκης, Κώστα Γκιουλέκα, στο Διοικητήριο.

«Η εντολή που έχω από τον πρωθυπουργό είναι για ενότητα, για συσπείρωση και αισιοδοξία, η οποία πρέπει να πηγάζει από τα έργα, από τα επιτεύγματα αυτής της κυβέρνησης. Σε αυτό το τελικό 400άρι, το οποίο θα μας οδηγήσει στις κάλπες, χρειάζεται μία σταθερή ταχύτητα, μία σταθερή ένταση μέχρι τον τερματισμό. Και στην κάλπη ξέρουμε πολύ καλά ότι οι Βορειοελλαδίτες θα μας εμπιστευτούν μόνο αν δώσουμε ξανά ελπίδα, μόνο αν είναι καθαρό, κατανοητό και ισχυρό το μήνυμά μας για την Ελλάδα του 2030», σημείωσε.

Ειδικά για τη Θεσσαλονίκη τόνισε πως «βιώνει, πλέον, μία συγκοινωνιακή επανάσταση», αναφέροντας τα έργα, όπως το μετρό και άλλα, που εκτελούνται.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το ποιος είναι ο πολιτικός αντίπαλος της ΝΔ απάντησε «το κόμμα του κ. Τσίπρα» κι επιτέθηκε στον πρώην πρωθυπουργό λέγοντας: «Έχει αλλάξει το πολιτικό σκηνικό. Ο αντίπαλός μας είναι πλέον, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το κόμμα που αυτοαποκαλείται "ΕΛ.Α.Σ". Και ΕΛΑΣ παραπέμπει σε μαύρες σελίδες της ελληνικής ιστορίας. Στον εμφύλιο πόλεμο, σε μαύρες σελίδες για τις οποίες πολλές γενιές αγωνίστηκαν για να τις αφήσουμε πίσω, πολλές γενιές αγωνίστηκαν για να φτάσουμε στην εθνική συμφιλίωση. Και νομίζω ότι αυτή η εκκίνηση που έχει κάνει ο κύριος Τσίπρας είναι πραγματικά ανεξήγητη, διότι παραπέμπει σε ένα βαθιά διχαστικό προεκλογικό διάστημα, το οποίο ήδη έχει ξεκινήσει».

«Ο αντίπαλός μας είναι η Αριστερά - και οι ιδέες της Αριστεράς ηττήθηκαν οριστικά από την ελληνική κοινωνία» προσέθεσε.

Σε ερώτηση γιατί δεν είπε κάτι για το ΠΑΣΟΚ απάντησε: «Δεν σας είπα κάτι γιατί λέει, ούτως ή άλλως, λιγότερα για το ΠΑΣΟΚ ο ελληνικός λαός. Αρχίζει και χάνει τον χαρακτήρα του, αρχίζει και συρρικνώνεται πολιτικά. Υπάρχουν διλήμματα που πρέπει να αντιμετωπίσουν εσωτερικά, δεν είναι δική μου η θέση να τα σχολιάσω. Εμάς ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε να είμαστε απολύτως αξιόπιστοι και συνεπείς στις δικές μας υποσχέσεις και να εμπνεύσουμε ελπίδα για την επόμενη μέρα στις εκλογές του 2027».

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο να προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαρας, ο κ. Κυρανάκης απάντησε: «Ο Αντώνης Σαμαράς ήταν ένας καλός πρωθυπουργός για τη χώρα, για την παράταξη. Πήρε τα ηνία της Ελλάδας σε μία πάρα πολύ δύσκολη περίοδο σε μία δύσκολη περίοδο που η χώρα μας ήταν στο χείλος του γκρεμού και τη διέσωσε. Αυτό δεν αλλάζει, παρά την άδικη κριτική την οποία μας ασκεί ο Αντώνης Σαμαράς τους τελευταίους μήνες και η οποία, προφανώς, μας στενοχωρεί όλους».

Τόνισε ότι ο απλός Νεοδημοκράτης είναι αυτός που θα στενοχωρηθεί αν κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς. Υπενθύμισε ότι «ο απλός Νεοδημοκράτης έμεινε στο σπίτι του, στην παράταξη όταν κυβέρνησε ο Αντώνης Σαμαράς και αυτό θέλουμε να κάνει και τώρα, να μείνει στην παράταξη».

«Ανοίγουμε τα ψηφοδέλτια μας σε νέους ανθρώπους. Θέλουμε να εμπνεύσουμε στους νέους ξανά μια αξιοπιστία. Εμείς προχωράμε στο σχέδιο μας, στη στρατηγική μας. Ο διάλογος με τους πολίτες θα είναι συνεχής και στο τέλος Αυγούστου ξεκινούν οι περιοδείες σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, το σύνολο των υπουργών, πάντα υπό τον συντονισμό του κ. Γκιουλέκα. Θα οργώσουμε όλη τη Βόρεια Ελλάδα για να περάσουμε το μήνυμά μας» σημείωσε.

Για τον κ. Γκιουλέκα είπε ότι τους τελευταίους 15 μήνες όταν ο ίδιος ήταν αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών είχε μία ουσιαστική συνεργασία μαζί του.

Ο υφυπουργός Εσωτερικών-Μακεδονίας και Θράκης, από την πλευρά του, τόνισε ότι «είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτός ο σύνδεσμος μεταξύ της παράταξης από την οποία προήλθε η παρούσα κυβέρνηση, γιατί η παράταξη, το κόμμα, είναι πάντα ο σύνδεσμος με την κοινωνία». Είπε, ακόμα, πως οι συχνές επισκέψεις υπουργών και στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη αποδεικνύουν ότι η Θεσσαλονίκη, η Μακεδονία και η Θράκη, δεν είναι απομονωμένες.

Οι κ. Κυρανάκης και Σμυρλής επισκέφθηκαν τα κεντρικά γραφεία της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη και είχαν σύσκεψη με τον πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του κόμματος στον νομό, Ζήση Ιακείμοβιτς, και τους προέδρους των ΔΕΕΠ στην Α' και Β' εκλογική περιφέρεια, Νίκο Πατσέα και Κωνσταντίνο Πάλλα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ