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To Παρίσι ίσως ανακηρύξει επίτιμους δημότες τους κατοίκους της Γάζας

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To Παρίσι ίσως ανακηρύξει επίτιμους δημότες τους κατοίκους της Γάζας
Γαλλία / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
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Με ανάλογες συμβολικού χαρακτήρα αποφάσεις ο Δήμος του Παρισιού, επί δημαρχίας Αν Ινταλγκό, είχε ανακηρύξει το 2024 επίτιμους δημότες τους ομήρους της Χαμάς.

Ο νέος δήμαρχος του Παρισιού Εμανουέλ Γκρεγκουάρ ανακοίνωσε την πρόθεσή του να προτείνει στο δημοτικό συμβούλιο της πόλης τη συμβολική απονομή του τίτλου του επίτιμου δημότη της πρωτεύουσας της Γαλλίας στους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας και στους Παλαιστινίους δημοσιογράφους που καλύπτουν την επικαιρότητα στη Μέση Ανατολή.

Με ανάλογες συμβολικού χαρακτήρα αποφάσεις ο Δήμος του Παρισιού, επί δημαρχίας Αν Ινταλγκό, είχε ανακηρύξει το 2024 επίτιμους δημότες τους ομήρους της Χαμάς, το 2023 τον λαό του Ναγκόρνο Καραμπάχ και το 2022 τους κατοίκους του Κιέβου.

Ο Εμάνουελ Γκρεγκουάρ αιτιολόγησε την απόφαση του λέγοντας ότι πρόκειται για τον «χειρότερο πόλεμο» στην ιστορία της Λωρίδας της Γάζας, με αποτέλεσμα ο εκεί πληθυσμός να βιώνει δραματικές καταστάσεις παρά την ισχύουσα κατάπαυση πυρός.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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tags:
Γαλλία
Γάζα
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