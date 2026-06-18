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Το Ισραήλ διακόπτει «κάθε επαφή» με την Κάγια Κάλας

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Το Ισραήλ διακόπτει «κάθε επαφή» με την Κάγια Κάλας
Κάγια Κάλας / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
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Η Κάγια Κάλα συνέκρινε την μεταχείριση που το Ισραήλ επιφυλάσσει στους Παλαιστίνιους στην Γάζα και την Δυτική Οχθη με την πολιτική του απαρτχάιντ στην Νότια Αφρική.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σάαρ ανακοίνωσε ότι διακόπτει «κάθε επαφή» με την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας επικαλούμενος πρόσφατες δηλώσεις που της αποδίδονται και με τις οποίες παρέβαλε το Ισραήλ με το καθεστώς του απαρτχάιντ στην Νότια Αφρική.

Σύμφωνα με πληροφορίες αξιωματούχων και διπλωματών, η Κάγια Κάλας, που συμμετείχε σε αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ενωσης, έκανε τις δηλώσεις αυτές τον περασμένο μήνα στο Μέξικο Σίτι κατά την διάρκεια κεκλεισμένων των θυρών συνομιλιών υψηλού επιπέδου με υψηλόβαθμους αξιωματούχους της μεξικανικής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές, η Κάγια Κάλα συνέκρινε την μεταχείριση που το Ισραήλ επιφυλάσσει στους Παλαιστίνιους στην Γάζα και την Δυτική Οχθη με την πολιτική του απαρτχάιντ στην Νότια Αφρική.

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tags:
Ισραήλ
Ευρωπαϊκή Ένωση
Κάγια Κάλας
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