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Τραμπ: Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα παραμείνουν «για κάποιο διάστημα» στην περιοχή του Κόλπου

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Τραμπ: Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα παραμείνουν «για κάποιο διάστημα» στην περιοχή του Κόλπου
Photo Credit: Associated Press
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή του Κόλπου «για κάποιο διάστημα».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή του Κόλπου «για κάποιο διάστημα» μετά τη συμφωνία-πλαίσιο στην οποία κατέληξαν Ουάσινγκτον και Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Παρίσι, ο Τραμπ σχολίασε επίσης πως εφόσον άλλες χώρες έχουν βαλλιστικούς πυραύλους, θα ήταν «λίγο άδικο» για το Ιράν να μην έχει καθόλου.

Ο αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε σήμερα την Τεχεράνη πως σε περίπτωση που δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις της και δεν επιτευχθεί οριστική συμφωνία, θα ξαναρχίσει ο πόλεμος.

Ο Τραμπ είναι απόψε προσκεκλημένος του γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν για δείπνο στις Βερσαλλίες, μετά την ολοκλήρωση της συνόδου κορυφής της G7.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Ντόναλντ Τραμπ
Ιράν
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