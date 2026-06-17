Η Βουλγαρία δεν θα στηρίξει κυρώσεις της ΕΕ κατά του πατριάρχη της Ρωσίας ή της εταιρείας Lukoil

Η Βουλγαρία δεν θα στηρίξει τις κυρώσεις της ΕΕ σε βάρος του πατριάρχη της Ρωσίας Κύριλλου, ούτε τα «μέτρα που θα επηρέαζαν ευθέως» την πετρελαϊκή εταιρεία Lukoil και τις θυγατρικές της.

Η Βουλγαρία δεν θα στηρίξει τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βάρος του πατριάρχη της Ρωσίας Κύριλλου, ούτε τα «μέτρα που θα επηρέαζαν ευθέως» την πετρελαϊκή εταιρεία Lukoil και τις θυγατρικές της, δήλωσε σήμερα η υπουργός Εξωτερικών Βελισλάβα Πετρόβα.

«Η θέση της Βουλγαρίας είναι ξεκάθαρη. Στηρίζουμε τις κυρώσεις που έχουν οικονομικές συνέπειες, που δεν τιμωρούν τις χώρες μέλη (της ΕΕ) περισσότερο από τις εμπόλεμες χώρες και οι οποίες δεν έχουν συμβολικό χαρακτήρα» εξήγησε η Πετρόβα μιλώντας σε δημοσιογράφους στο κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με την υπουργό, εάν επιβληθούν κυρώσεις σε βάρος του πατριάρχη, θα δημιουργηθεί «ευνοϊκό περιβάλλον για την αντιευρωπαϊκή προπαγάνδα», με το σκεπτικό ότι η Ευρώπη αναμιγνύεται στις υποθέσεις της Εκκλησίας.

«Το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων του Ρώσου πατριάρχη σε ορισμένες τράπεζες δεν θα εμποδίσει τις δραστηριότητές του, όποιες και αν είναι», συνέχισε, κρίνοντας ότι το μέτρο αυτό είναι μάλλον «συμβολικό» παρά αναγκαίο.

Το όνομα του επικεφαλής της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο οποίος στηρίζει τον πόλεμο στην Ουκρανία, αναφέρεται συχνά ως πιθανός στόχος κυρώσεων. Τον Ιούνιο του 2022 ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν εμπόδισε τη συμπερίληψή του στη «μαύρη λίστα» της ΕΕ.

«Βασική προτεραιότητά μας είναι να διαφυλάξουμε την ενεργειακή σταθερότητα της χώρας», είπε επίσης η Πετερόβα, εκτιμώντας ότι αυτή είναι μια θέση την οποία συμμερίζονται και άλλες χώρες οι οποίες «εκφράζουν επιφυλάξεις για μέτρα που θα μπορούσαν να πλήξουν την ενεργειακή ασφάλειά τους».

Η ΕΕ ανακοίνωσε τη Δευτέρα κυρώσεις σε βάρος 81 προσώπων και οντοτήτων που συνεργάζονται με τη Ρωσία, στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Παράλληλα, συνεχίζονται οι συνομιλίες για μια άλλη μια δέσμη κυρώσεων, την 21η από την εισβολή στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022.

Πηγή: ΑΠΕ_ΜΠΕ