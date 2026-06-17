Απώλειες στη Wall Street μετά το «παράθυρο» για αυξήσεις επιτοκίων από Fed

«Βαρίδι» η τεχνολογία με τις Microsoft, Meta Platforms, Alphabet και Amazon να κλείνουν στο «κόκκινο». Για πρώτη φορά αρνητικό κλείσιμο η SpaceX.

Με απώλειες έκλεισαν οι δείκτες της Wall Street μετά την απόφαση της Fed να διατηρήσει εκ νέου αμετάβλητα τα επιτόκια στην πρώτη συνεδρίαση υπό την προεδρία του Κέβιν Γουόρς. Στους κύκλους των επενδυτών επικρατεί πλέον αβεβαιότητα σχετικά με την πορεία της νομισματικής πολιτικής, καθώς αρκετοί αξιωματούχοι της Fed προβλέπουν τουλάχιστον μία αύξηση επιτοκίων φέτος.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έχασε 0,98% ή 507,12 μονάδες κλείνοντας στις 51.492 μονάδες, «ξεχνώντας» το νέο ενδοσυνεδριακό ρεκόρ των 52.236 μονάδων που κατέγραψε νωρίτερα. Ο διευρυμένος S&P 500 διολίσθησε 1,21% στις 7.420 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq αποδυναμώθηκε 1,34% στις 26.021 μονάδες.

Στο ταμπλό, «βαρίδι» αποτέλεσε η τεχνολογία με τις Microsoft, Meta, Alphabet και Amazon να κλείνουν στο «κόκκινο». Επιπλέον, η SpaceX σημείωσε απώλειες 4,95% για πρώτη φορά από την ιστορική της IPO την προηγούμενη Παρασκευή.

Αντίθετα, τα κέρδη σε μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών όπως η Intel και η Micron Technology που έκλεισε με +3,46% και +2,2% αντίστοιχα βοήθησαν να περιοριστούν οι συνολικές απώλειες.

Η Fed αποφάσισε μετά τη διήμερή της συνεδρίαση να διατηρήσει στο εύρος του 3,5%-3,75% τα επιτόκια, ενώ εννέα αξιωματούχοι αναμένουν αύξηση επιτοκίων έως το τέλος του 2026. Η μέση εκτίμηση για τα επιτόκια στο τέλος του έτους διαμορφώνεται πλέον στο 3,8%. Πρόκειται για αύξηση σε σχέση με το 3,4% που προέβλεπαν οι προβλέψεις του Μαρτίου, γεγονός που υποδηλώνει ότι η επιτροπή θεωρεί αναγκαία τουλάχιστον μία αύξηση επιτοκίων μέσα στο 2026.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν με το διετές να ενισχύεται κατά 15 μονάδες βάσης στο 4,205%.

«Η αντίδραση της αγοράς αυτή τη στιγμή οφείλεται κυρίως στο dot plot, το οποίο εμφανίζεται πολύ πιο επιθετικό ως προς τη νομισματική πολιτική», δήλωσε η επικεφαλής οικονομολόγος της New Century Advisors, Claudia Sahm.

Στα μάκρο της ημέρας, οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ αυξήθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο τον Μάιο, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Απογραφής. Ειδικότερα, κατέγραψαν άνοδο 0,9%, έπειτα από την αναθεωρημένη αύξηση 0,4% του Απριλίου, έναντι των προβλέψεων για άνοδο 0,5%. Τα έσοδα στα βενζινάδικα αυξήθηκαν κατά 3,4%, συμβάλλοντας στην αύξηση του συνολικού ποσοστού, αφού οι τιμές των πρατηρίων σημείωσαν άνοδο τον Μάιο λόγω του πολέμου στο Ιράν.