Στη σύνοδο των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ αύριο ο Ν. Δένδιας

Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, Νίκος Δένδιας, μεταβαίνει στις Βρυξέλλες όπου θα συμμετάσχει αύριο, Πέμπτη 18 Ιουνίου, στη σύνοδο των υπουργών 'Αμυνας του ΝΑΤΟ.

Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, Νίκος Δένδιας, μεταβαίνει στις Βρυξέλλες όπου θα συμμετάσχει αύριο, Πέμπτη 18 Ιουνίου, στη σύνοδο των υπουργών 'Αμυνας του ΝΑΤΟ.

Όπως ανακοινώθηκε, οι υπουργοί 'Αμυνας αναμένεται να συζητήσουν για τη δίκαιη κατανομή των βαρών και τους τρόπους ενίσχυσης της αμυντικής βιομηχανικής ικανότητας της Συμμαχίας.

Τέλος, θα ανταλλάξουν απόψεις για την κατάσταση στην Ουκρανία, την ενεργειακή ασφάλεια και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας.

Στο περιθώριο της συνόδου, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας αναμένεται να συναντηθεί με τον ομόλογό του της Γερμανίας Boris Pistorius, της Σουηδίας Pål Jonson, της Βόρειας Μακεδονίας Vlado Misajlovski και της Νορβηγίας Tore O. Sandvik.

Πηγή: ΑΠΕ_ΜΠΕ