Υγεία

ΕΟΠΥΥ: Προσωρινός διοικητής ο Αθανάσιος Ζαμάνης

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ΕΟΠΥΥ: Προσωρινός διοικητής ο Αθανάσιος Ζαμάνης
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Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, 'Αδωνις Γεωργιάδης, προσωρινός διοικητής του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) αναλαμβάνει ο Αθανάσιος Ζαμάνης.,

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, 'Αδωνις Γεωργιάδης, προσωρινός διοικητής του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) αναλαμβάνει ο Αθανάσιος Ζαμάνης, ο οποίος μέχρι σήμερα κατέχει τη θέση του αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.

Η αλλαγή στη διοίκηση πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της θητείας της διοικήτριας του ΕΟΠΥΥ, Θεανώς Καρποδίνη, της οποίας ο διορισμός λήγει την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026.

Η διαδικασία προκήρυξης της θέσεως θα προχωρήσει μέσω ΑΣΕΠ, βάσει του σχετικού νόμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Υγεία
ΕΟΠΥΥ
Άδωνις Γεωργιάδης
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