Αφγανιστάν: Απαγορεύεται η χρήση smartphone στους δημόσιους υπαλλήλους

Ένα μέτρο που απαγορεύει τη χρήση «έξυπνων τηλεφώνων» από τους δημόσιους λειτουργούς στο Αφγανιστάν άρχισε να εφαρμόζεται από σήμερα, έπειτα από πρωτοβουλία της κυβέρνησης των Ταλιμπάν.

Ένα μέτρο που απαγορεύει τη χρήση «έξυπνων τηλεφώνων» από τους δημόσιους λειτουργούς στο Αφγανιστάν άρχισε να εφαρμόζεται από σήμερα, έπειτα από πρωτοβουλία της κυβέρνησης των Ταλιμπάν.

«Ένα προφορικό διάταγμα του ισλαμικού Εμιράτου (σ.σ του αφγανικού κράτους) αναγνώστηκε και κοινοποιήθηκε σε όλους τους επικεφαλής τμημάτων πως από σήμερα κανένας υπάλληλος των υπηρεσιών των Ταλιμπάν δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί smartphone», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ένας αξιωματούχος της επαρχίας Μπανταχσάν (βορειοανατολικά), ο οποίος δεν θέλησε να αποκαλύψει το όνομά του για λόγους ασφαλείας.

Την περασμένη εβδομάδα, μια εγκύκλιος προς αυτήν την κατεύθυνση, που αποδόθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο, κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όμως αυτό το σώμα δεν θέλησε να κάνει κάποια δήλωση στο AFP.

To κείμενο όριζε πως «ζητείται από όλους τους επικεφαλής τμημάτων να ενημερώσουν το προσωπικό κάθε βαθμίδας πως η χρήση των smartphones απαγορεύεται αυστηρά από τη 17η Ιουνίου».

Διευκρινιζόταν πως το μέτρο εφαρμόζεται τόσο στις πολιτικές όσο και τις στρατιωτικές δυνάμεις και πως μονάχα ο ανώτατος ηγέτης Χάιμπατουλάχ Ακχουντζάντα θα μπορούσε να προβλέψει εξαιρέσεις.

Το μέτρο, οι λόγοι για το οποίο δεν έχουν εξηγηθεί, δεν έχει δημοσιευτεί επισήμως και δύο Αφγανοί κυβερνητικοί εκπρόσωποι δεν έχουν απαντήσει σε αιτήματα του Γαλλικού Πρακτορείο να σχολιάσουν σχετικά.

Όμως, ο Ιρφάν Αντάρχ, ένας αξιωματούχος της διεύθυνσης Ορυκτών και Πετρελαίου της επαρχίας Γκάζνι, κοντά στην Καμπούλ, επιβεβαίωσε πως το μέτρο τέθηκε σε ισχύ.

«Αποφασίστηκε πως από σήμερα, η χρήση των smartphones στο εσωτερικό όλων των γραφείων της επαρχίας Γκάζνι απαγορεύεται», έγραψε σε μια ομάδα WhatsApp, που περιήλθε στη γνώση του AFP.

Εντούτοις, σήμερα το απόγευμα τοπική ώρα, διάφορα κρατικά όργανα συνέχιζαν να δημοσιεύουν πληροφορίες στο WhatsApp, όπως διαπίστωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η χρήση των «έξυπνων τηλεφώνων» είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στις αφγανικές πόλεις, περιλαμβανομένου έως τώρα του δημόσιου τομέα.

Ένας δημοτικός αξιωματούχος του Γκάζνι επιβεβαίωσε πως τον προειδοποίησαν ότι η χρήση ενός smartphone μπορεί να τιμωρηθεί με απόλυση και ποινικές διώξεις.

Η ποινή που προβλέπεται είναι έξι μήνες φυλάκισης, σύμφωνα με τον αξιωματούχο της επαρχίας Μπανταχσάν.

Από την ανάληψη της εξουσίας τον Αύγουστο του 2021, οι αρχές των Ταλιμπάν κυβερνούν σύμφωνα με μια αυστηρή ερμηνεία του ισλαμικού νόμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ