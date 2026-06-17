Ευρωαγορές: Ήπια ανοδικά εν αναμονή Fed - Νέο υψηλό για τον Stoxx 600

Οι επενδυτές παρακολουθούν τα πεπραγμένα της συνόδου κορυφής της G7, ενώ την ίδια ώρα αναμένουν τις αποφάσεις της Fed στην πρώτη της συνεδρίαση.

Με ήπιες, ανοδικές κινήσεις ολοκλήρωσαν οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές τις συναλλαγές της Τετάρτης, με τους επενδυτές να παρακολουθούν τα πεπραγμένα της συνόδου κορυφής της G7 στη Γαλλία, ενώ την ίδια ώρα αναμένουν τις αποφάσεις της Fed στην πρώτη της συνεδρίαση υπό την προεδρία του Κέβιν Γουόρς.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σκαρφάλωσε 0,45% στις 638,86 μονάδες, συνεχίζοντας με ακόμα ένα φρέσκο ρεκόρ για τρίτη συνεδρίαση. Ο Stoxx 50 ενισχύθηκε 0,80% στις 6.307,25 μονάδες.

Ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης σημείωσε κέρδη 0,08% στις 24.931 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 υποχωρεί 0,20% στις 8.430 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 ενισχύθηκε 0,13% στις 10.508 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο έκλεισε στο +0,36% στις 52.620 μονάδες. Στην Ισπανία, τέλος, ο IBEX 35 κέρδισε 1,31% στις 19.415 μονάδες.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για τη νομισματική πολιτική, με τις αγορές να αναμένουν ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν αμετάβλητα. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στις νέες προβλέψεις και το σήμα που θα δώσει η Fed για την πορεία της οικονομίας, καθώς η στάση της θεωρείται καθοριστική και για τις επόμενες κινήσεις της ΕΚΤ.

Στο πεδίο της γεωπολιτικής, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε από την διάσκεψη της G7 ότι οι ΗΠΑ θα «ξαναρχίσουν αμέσως να ρίχνουν βόμβες» αν δεν του αρέσει η συμφωνία με το Ιράν. Ο Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, η οποία πρόκειται να επισημοποιηθεί σε τελετή υπογραφής στη Γενεύη την Παρασκευή, «δεν είναι οριστική», αλλά είναι «πολύ ισχυρή».

Οι επενδυτές αξιολόγησαν επίσης και τα νεότερα στοιχεία για τον πληθωρισμό στη Βρετανία, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 2,8%, παραμένοντας αμετάβλητος. Τα στοιχεία αυτά αναμένεται πλέον να ληφθούν υπόψη από την Τράπεζα της Αγγλίας ενόψει της απόφασής της για τα επιτόκια την Πέμπτη.

Την ίδια ώρα, το πετρέλαιο κατευθύνεται προς το μεγαλύτερο πτωτικό σερί της φετινής χρονιάς, καθώς η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ ενισχύει τις εκτιμήσεις για αναβίωση της προσφοράς, με κορυφαίες τράπεζες της Wall Street να υποβαθμίζουν τις προβλέψεις τους για τις τιμές του «μαύρου χρυσού».