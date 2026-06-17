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Στο παλάτι των Βερσαλλιών ο Τραμπ για το δείπνο με τον Μακρόν

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Στο παλάτι των Βερσαλλιών ο Τραμπ για το δείπνο με τον Μακρόν
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Ο γάλλος πρόεδρος χαιρέτησε τον αμερικανό ομόλογό του μόλις βγήκε από τη λιμουζίνα του.

Το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας υποδέχθηκε απόψε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο παλάτι των Βερσαλλιών, μετά τη σύνοδο κορυφής της G7 στο Εβιάν.

Ο γάλλος πρόεδρος χαιρέτησε τον αμερικανό ομόλογό του μόλις βγήκε από τη λιμουζίνα του.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, οι δύο ηγέτες θα επισκεφθούν την περίφημη Αίθουσα των Κατόπτρων, το βασιλικό παρεκκλήσι και μια έκθεση αφιερωμένη στην αμερικανική επανάσταση, προτού δειπνήσουν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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tags:
Ντόναλντ Τραμπ
Εμανουέλ Μακρόν
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