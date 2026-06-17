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Ο Τραμπ δήλωσε ότι είχε καλές συνομιλίες με Πούτιν και Ζελένσκι

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Ο Τραμπ δήλωσε ότι είχε καλές συνομιλίες με Πούτιν και Ζελένσκι
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Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι είχε καλές συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο περιθώριο της συνόδου της G7 στη Γαλλία.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι είχε καλές συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο περιθώριο της συνόδου της G7 στη Γαλλία.

Ο Ζελένσκι και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του παρευρέθηκαν στη σύνοδο κορυφής της G7 αυτή την εβδομάδα που πραγματοποιήθηκε στο γαλλικό παραθαλάσσιο θέρετρο Εβιάν-λε-Μπεν, με την ελπίδα να πείσουν τον Τραμπ ότι η κατάσταση της Ουκρανίας στο πεδίο της μάχης είχε βελτιωθεί χάρη στις επιθέσεις με drones βαθιά στο εσωτερικό της Ρωσίας.

Μιλώντας στο περιθώριο της συνόδου της G7 στους δημοσιογράφους, ο Τραμπ δεν θέλησε να πει εάν σκέφτεται ότι ο Πούτιν ευθύνεται περισσότερο για τη σύγκρουση στην Ουκρανία. «Λοιπόν, δεν θέλω να σχολιάσω αυτό το θέμα, γιατί προσπαθώ να το επιλύσω, και αυτό δεν διευκολύνει τα πράγματα».

Ο Τραμπ δεν πήρε επίσης σαφή θέση ως προς το αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλουν κυρώσεις στη Ρωσία. «Το εξετάζουμε, βλέπουμε μέχρι πού θα πέσει η τιμή του πετρελαίου, που πραγματικά καταρρέει».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Ντόναλντ Τραμπ
Βλαντίμιρ Πούτιν
Βολοντίμιρ Ζελένσκι
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