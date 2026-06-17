Χρυσός: Απώλειες 1% μετά την «παύση» Fed

Πτώση σημείωσαν οι τιμές του χρυσού την Τετάρτη στον απόηχο της απόφασης της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ να διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια, η πρώτη απόφαση υπό τον νέο πρόεδρο Κέβιν Γουόρς.

Πτώση σημείωσαν οι τιμές του χρυσού την Τετάρτη στον απόηχο της απόφασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ να διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια, η πρώτη κίνηση της νομισματικής πολιτικής της FOMC υπό τον νέο πρόεδρο Κέβιν Γουόρς.

Συγκεκριμένα, η τιμή spot του χρυσού υποχώρησε 1,03% στα 4.285,52 δολάρια ανά ουγγιά. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ διολίσθησαν 0,84% στα 4.317,8 δολάρια.

Η Fed διατήρησε τα επιτόκια στο εύρος 3,50-3,75%, όπως αναμενόταν, με φόντο την επικείμενη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν αλλά και τις υψηλές τιμές ενέργειας. Η απόφαση για τα επιτόκια ελήφθη ομόφωνα, κάτι που δεν είχε συμβεί εδώ και έναν χρόνο. Ωστόσο, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αναμένουν αύξηση του κόστους δανεισμού αργότερα μέσα στο έτος.

Περίπου οι μισοί από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της Fed θεωρούν πλέον ότι η απλή διατήρηση των επιτοκίων σταθερών δεν θα είναι αρκετή για να επανέλθει ο πληθωρισμός στον στόχο του 2%, εν μέσω της εκτόξευσης των τιμών πετρελαίου μετά τον πόλεμο στο Ιράν.

Εννέα από τα 19 μέλη της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας πιστεύουν πλέον ότι θα χρειαστεί αύξηση του βασικού επιτοκίου μέσα στο 2026. Έξι από αυτούς τους εννέα μάλιστα, θεωρούν ότι θα χρειαστούν περισσότερες από μία αυξήσεις κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες μέσα στο έτος.