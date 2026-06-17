Πετρέλαιο: Κέρδη σχεδόν 1% έφερε η νέα απειλή Τραμπ προς το Ιράν

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ένα μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν δεν είναι οριστικό και ότι θα μπορούσε να συνεχίσει μια εκστρατεία βομβαρδισμών εάν το Ιράν δεν «συμμορφωνόταν».

Άνοδο σχεδόν 1% σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου την Τετάρτη, στον απόηχο της δήλωσης του Ντόναλντ Τραμπ ότι η νέα συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν δεν είναι οριστική και ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να συνεχιστεί εάν δεν είναι ικανοποιημένος, ωστόσο η εκτίμηση ότι το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ πλησιάζει ολοένα και περισσότερο περιόρισε τα κέρδη.

Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent ενισχύθηκαν 0,75% στα 79,55 δολάρια το βαρέλι, και το αμερικανικό West Texas Intermediate σημείωσε άνοδο 0,97%, στα 76,79 δολάρια.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι ένα μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν δεν είναι οριστικό και ότι θα μπορούσε να συνεχίσει τους βομβαρδισμούς εάν δεν του άρεσε ή εάν το Ιράν δεν «συμμορφωνόταν».

Από την πλευρά της προσφοράς, τα αποθέματα αργού πετρελαίου των ΗΠΑ μειώθηκαν για 10η συνεχόμενη εβδομάδα την περασμένη εβδομάδα καθώς η ζήτηση αυξήθηκε, ωθώντας τα συνολικά αποθέματα στο χαμηλότερο επίπεδό τους από το 1985, καθώς ο πόλεμος συνέχισε να ανατρέπει τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας, δήλωσε την Τετάρτη η Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ.

«Οι ΗΠΑ και ο υπόλοιπος κόσμος συνεχίζουν να μειώνουν τα στρατηγικά αποθέματα καθώς και τα εμπορικά αποθέματα, σε μια προσπάθεια να μετριάσουν την αναστάτωση στη Μέση Ανατολή», δήλωσε ο Άντι Λίποφ, πρόεδρος της Lipow Oil Associates.

Ωστόσο, όσο αφορά το 2027 ο IEA δήλωσε ότι η αγορά πετρελαίου θα εισέλθει σε μια σημαντική υπερπροσφορά, με την παγκόσμια παραγωγή να αναμένεται να αυξηθεί κατά 8 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα και τη ζήτηση να αυξάνεται κατά μόλις 2 εκατομμύρια.

Βραχυπρόθεσμα, ο οργανισμός δήλωσε ότι η συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ θα πρέπει να παρέχει την ευκαιρία για την αναπλήρωση των εξαντλημένων αποθεμάτων ή την κατασκευή νέων.