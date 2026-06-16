Ουκρανία: Τουλάχιστον 8 νεκροί από ρωσικά πλήγματα σε Ντνιπροπετρόφσκ, Ντονέτσκ και Χερσώνα

Τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων σε Ντνιπροπετρόφσκ, Ντονέτσκ και Χερσώνα, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, σε μια περίοδο κατά την οποία το Κίεβο και οι σύμμαχοί του στη Δύση επιχειρούν να εντείνουν την πίεση στη Μόσχα προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος.

Τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων σε Ντνιπροπετρόφσκ, Ντονέτσκ και Χερσώνα, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, σε μια περίοδο κατά την οποία το Κίεβο και οι σύμμαχοί του στη Δύση επιχειρούν να εντείνουν την πίεση στη Μόσχα προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος.

Ο περιφερειάρχης Ντνιπροπετρόφσκ ανακοίνωσε πως τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά την επιδρομή ρωσικών drones στη Νικόπολη. Μεταξύ των νεκρών είναι μια 87χρονη με τον 51χρονο γιο της, διευκρίνισε ο Ολεξάντρ Χαντζά σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram.

Στο Σλοβιάνσκ, ένα από τα τελευταία αστικά κέντρα της περιφέρειας Ντονέτσκ που δεν έχουν πέσει στα χέρια των ρωσικών δυνάμεων, δύο γυναίκες και ένας άνδρας σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμούς, όπως ανέφερε ο δήμαρχος Βαντίμ Λιαχ. Συμπλήρωσε πως έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε περισσότερα από 70 σπίτια.

Στην περιφέρεια Χερσώνας, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από ρωσικό drone στο χωριό Βριίβκα. Στο στόχαστρο ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους βρέθηκε επίσης ένα μικρό λεωφορείο στην πόλη Χερσώνα, με απολογισμό έναν νεκρό και τέσσερις τραυματίες, ανέφερε η περιφερειακή εισαγγελία. Άλλοι 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επιθέσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, τουλάχιστον 16.126 άμαχοι έχουν σκοτωθεί κι άλλοι 46.590 έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με καταμέτρηση του ΟΗΕ που δημοσιοποιήθηκε τον προηγούμενο μήνα. Διευκρινίζεται πως περισσότεροι από 13.200 άμαχοι βρήκαν τον θάνατο σε περιοχές που ελέγχονται από το Κίεβο, ενώ πάνω από 2.850 σκοτώθηκαν σε εδάφη τα οποία βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή.

Πηγή: ΑΠΕ_ΜΠΕ