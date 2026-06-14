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Ισραήλ: Χτύπησε θέσεις της Χεζμπολάχ στη νότια Βηρυτό

Ο στρατός του Ισραήλ επιτέθηκε σήμερα κατά στόχων της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού, στο προπύργιο της οργάνωσης που είναι γνωστό ως Νταχίγια, σύμφωνα με μία κοινή ανακοίνωση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του υπουργού Άμυνας Ισραέλ Κατς.

«Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις μόλις έπληξαν στόχους τρομοκρατών της Χεζμπολάχ στην περιοχή Νταχίγια της Βηρυτού, σε απάντηση στα πυρά της Χεζμπολάχ εναντίον ισραηλινών εδαφών», αναφέρουν σε κοινή τους δήλωση.

«Το Ισραήλ δεν θα ανεχθεί πυρά που στρέφονται εναντίον των εδαφών του», πρόσθεσαν.

Οι IDF σε δική τους ανακοίνωση αναφέρουν ότι πραγματοποίησαν επιθέσεις ακριβείας κέντρο διοίκησης της Χεζμπολάχ στη νότια Βηρυτό.

Tο πρωί, τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Χεζμπολάχ εξερράγησαν σε ισραηλινό έδαφος.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, skai.gr