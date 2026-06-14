Κοντογεώργης: Επιστρέφουμε με δίκαιο τρόπο το μέρισμα ανάπτυξης στην κοινωνία χωρίς να θυσιάζουμε το μέλλον των παιδιών μας

Κάθε καλόπιστος πολίτης, ανεξαρτήτως του αν συμφωνεί με τον πρωθυπουργό, με εμένα, τη ΝΔ, μπορεί να διακρίνει σε αρκετούς τομείς ότι τα πράγματα έχουν βελτιωθεί, αναφέρει ο υφυπ. παρά τω πρωθυπουργώ.

«Κάθε καλόπιστος πολίτης, ανεξαρτήτως του αν συμφωνεί με τον πρωθυπουργό, με εμένα, τη Νέα Δημοκρατία, μπορεί να διακρίνει σε αρκετούς τομείς ότι τα πράγματα έχουν βελτιωθεί»: Αυτό δήλωσε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης σε συνέντευξή του στον Alpha Radio 98,9.

Ο κ. Κοντογεώργης αναγνώρισε ότι προφανώς σε κάποια θέματα η κυβέρνηση δεν έχει φτάσει ακόμη στους στόχους που είχε θέσει, αλλά σε κάθε περίπτωση «δεν έχουμε την πρόθεση να θυσιάσουμε το μέλλον και να γίνουν τα λάθη, τα οποία έχουν γίνει στο παρελθόν». Αυτό που μπορούμε να κάνουμε, είπε, «βήμα βήμα θα το κάνουμε σε όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές ομάδες. Υπάρχουν όντως ζητήματα και αυτό αφορά τις οικογένειες με παιδιά, τους συνταξιούχους, τους νέους ανθρώπους», ανέφερε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ προϊδεάζοντας για τη στόχευση της κυβερνητικής πολιτικής και τώρα και στο εξής.

Συμπερασματικά, «προσπαθούμε πάντα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων, το μέρισμα ανάπτυξης που δημιουργείται από τον κόπο του ελληνικού λαού να επιστρέφει δίκαια και αναλογικά στην κοινωνία». Επικαλούμενος δε, την καλύτερη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, υπογράμμισε ότι «κάθε έτος γίνονται μόνιμες παρεμβάσεις και όχι (παρεμβάσεις) επιδοματικού χαρακτήρα, όπως έγινε και με την επιστροφή ενοικίου». Εξ άλλου, «η κυβέρνηση δεν έχει την αντίληψη, 'σήμερα δίνω ένα, κι αύριο παίρνω πίσω δύο'». Επίσης, προσέθεσε, «οι μόνιμες παρεμβάσεις γίνονται για να στηρίξουν τους ανθρώπους που έχουν περισσότερο ανάγκη». Επιπροσθέτως, μέσω του στόχου να αναπτύσσεται η οικονομία, η κυβέρνηση προσπαθεί «να επωφελούνται κατά το δυνατόν περισσότεροι».

Στα θέματα αγοράς, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ υπενθύμισε ότι το 2019, η αντίστοιχη ΔΙΜΕΑ που υπαγόταν στο υπουργείο Ανάπτυξης και «ήταν επιφορτισμένη με τον έλεγχο της αγοράς, είχε δέκα υπαλλήλους». Και, προχωρώντας στη σύγκριση με το τι ισχύει τώρα, «σήμερα είναι μια ανεξάρτητη αρχή».

Κεντρική κυβερνητική πολιτική είναι «να βελτιώνεται η οικονομία, να βελτιώνονται τα εισοδήματα, να μειώνουμε τους φόρους», τόνισε επίσης.

Σε σχετική ερώτηση για την απόσταση μεταξύ πολιτικού συστήματος και κοινωνίας, ο Θ. Κοντογεώργης αναγνώρισε ότι «πολλές φορές το πολιτικό σύστημα ασχολείται με ζητήματα που δεν αφορούν την κοινωνία. Τα κόμματα, οι εκλογές, αφορούν μια πολιτική... πιάτσα και όχι την καθημερινή πραγματικότητα του πολίτη». Πάντως, συμπλήρωσε, «αν μη τι άλλο, και χωρίς να λέω ότι όλα έχουν γίνει σωστά, αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι και σε ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη, είτε αφορά τα εισοδήματα, είτε την ποιότητα της ζωής, είτε τα προβλήματα που υπάρχουν στα σχολεία και στα παιδιά μας, προσπαθεί και φέρνει αλλαγές και στην καθημερινότητα. Το ότι έχουμε ακόμη πολλά πράγματα να γίνουν μπροστά μας, έχει μια σημασία, όπως έχει μεγάλη σημασία το πώς απευθύνεσαι σε κάθε πολίτη, πόσο κοντά σου σε αισθάνεται κάθε πολίτης». Στο τέλος, για κάθε κυβέρνηση «πρέπει να κοιτάζουμε το αποτέλεσμα και από αυτό να κρίνεται»..

Η συνέντευξη έκλεισε με εκπαιδευτικά θέματα, όπου ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ δεσμεύτηκε για τη βελτίωση της αναλογίας των σχολικών ψυχολόγων, τη συνέχιση της πολιτικής για τα social media, για τη βία των ανηλίκων, ενώ εξήρε τα αποτελέσματα του Προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ