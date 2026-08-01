Χούθι: Διαψεύδουν ότι σχεδιάζουν την επιβολή τελών στα πλοία που διασχίζουν τη νότια Ερυθρά Θάλασσα

Το σιιτικό κίνημα αναφέρει ότι δεν έχει ληφθεί τέτοια απόφαση και ότι η διέλευση από το πέρασμα αυτό στρατηγικής σημασίας παραμένει δωρεάν.

Υπηρεσία συντονισμού ναυτιλίας της κυβέρνησης του σιιτικού κινήματος Ανσαραλά της Υεμένης -πιο γνωστού στη Δύση με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι- διέψευσε σήμερα πως σχεδιάζει την επιβολή τελών στα πλοία που διασχίζουν το στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ, τονίζοντας πως δεν έχει ληφθεί τέτοια απόφαση και ότι η διέλευση από το πέρασμα αυτό στρατηγικής σημασίας παραμένει δωρεάν.

Η ανακοίνωση ακολουθεί τη μετάδοση ρεπορτάζ του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς την Τετάρτη το οποίο ανέφερε, επικαλούμενο πηγές του στην περιοχή, ότι το κίνημα, που πρόσκειται στο Ιράν, σκοπεύει να προχωρήσει στην επιβολή τελών στα πλοία που διέρχονται από το νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας, μια εβδομάδα αφού ανακοίνωσε την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού στη Σαουδική Αραβία.

Οι πηγές του Ρόιτερς ανέφεραν πως οι Χούθι συζήτησαν το σχέδιο με αξιωματούχους της Ισλαμικής Δημοκρατίας κατά διάρκεια επίσκεψης αντιπροσωπείας τους στην Τεχεράνη τον Ιούλιο, τονίζοντας πως δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα.

Το Συντονιστικό Κέντρο Ανθρωπιστικών Επιχειρήσεων των Χούθι ανέφερε πως οι υπηρεσίες που παρέχονται σε πλοία που περνούν από τον τομέα είναι «εθελοντική και δωρεάν», τονίζοντας «κατηγορηματικά» πως «οποιοσδήποτε ζητήσει την καταβολή χρημάτων για τη διέλευση από το στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ δεν αντιπροσωπεύει ούτε τη Δημοκρατία της Υεμένης ούτε το Κέντρο» και καλώντας τις ναυτιλιακές εταιρείες να «μην κάνουν πληρωμές» και να «μην δίνουν πληροφορίες» σε παράγοντες που δρουν «χωρίς εξουσιοδότηση» των αρχών της Ανσαραλά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ