Αίγιο: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή Νεραντζιές

Η φωτιά καίει αγροτοδασική έκταση από το απόγευμα της Παρασκευής.

Ενισχύθηκαν σήμερα το πρωί οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή Νεραντζιές, της Αιγιάλειας, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά που καίει αγροτοδασική έκταση από το απόγευμα της Παρασκευής.

Ειδικότερα, στο πύρινο μέτωπο επιχειρούν 83 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης και 9ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 25 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τέσσερα πυροσβεστικά αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα.

Παράλληλα, το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης συνδράμουν υδροφόρα οχήματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Αιγιαλείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ