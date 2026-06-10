Λίβανος: Τουλάχιστον 12 νεκροί σε ισραηλινές επιδρομές στην περιοχή της Τύρου

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σε δύο πόλεις στην περιοχή της Τύρου στο νότιο Λίβανο.

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σε δύο πόλεις στην περιοχή της Τύρου στο νότιο Λίβανο, δήλωσε ιατρική πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι ισραηλινές επιδρομές στην Τάιρ Ντέμπα σκότωσαν οκτώ ανθρώπους και άλλες στην Ντέιρ Κανούν αν-Ναχρ σκότωσαν τέσσερις, σύμφωνα με την ιατρική πηγή, που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων (NNA) μετέδωσε πως πολλές ισραηλινές επιδρομές έγιναν με στόχο αυτές τις δύο πόλεις, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές του σε διάφορες περιοχές του νότιου Λιβάνου.

Photo Credit: Associated Press

Σε άλλη επίθεση, ισραηλινή αεροπορική επιδρομή έπληξε σήμερα ένα αυτοκίνητο στο κέντρο της Σιδώνας. Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου δήλωσε πως άκουσε μια ισχυρή έκρηξη και είδε ένα αυτοκίνητο να τυλίγεται στις φλόγες σε έναν πολυσύχναστο δρόμο, και διασώστες να βγάζουν δύο πτώματα από το όχημα.

Ένα αυτοκίνητο έγινε στόχος «ενός εχθρικού drone... σκοτώνοντας δύο άτομα που βρίσκονταν μέσα στο φλεγόμενο όχημα», τόνισε το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων (NNA).

«Η φωτιά εξαπλώθηκε στα γύρω οχήματα», πρόσθεσε το NNA.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ