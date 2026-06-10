Ο Στάρμερ καταδίκασε τη βία κατά μεταναστών στο Μπέλφαστ - «Οι υπεύθυνοι θα αισθανθούν την πλήρη δύναμη του νόμου»

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε σήμερα «σοκαριστικά» και «εντελώς απαράδεκτα» τα βίαια επεισόδια.

Εκατοντάδες διαδηλωτές βγήκαν χθες, Τρίτη, το απόγευμα στους δρόμους του Μπέλφαστ για να διαμαρτυρηθούν κατά των μεταναστών, αφού η αστυνομία συνέλαβε έναν Σουδανό για επίθεση με μαχαίρι από την οποία τραυματίστηκε σοβαρά ένας άνδρας.

Η επίθεση σημειώθηκε σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Βρετανία μετά τον θάνατο ενός φοιτητή τον οποίο συνέλαβε η αστυνομία και του πέρασε χειροπέδες, παρά το γεγονός ότι βρισκόταν στο έδαφος και έφερε τραύματα από μαχαίρι, αφού ένας σιχ, ο οποίος και τον είχε μαχαιρώσει, τον κατηγόρησε ψευδώς για ρατσιστική επίθεση.

Το BBC μετέδωσε ότι ένα πλήθος 100 ανδρών κλωτσούσε πόρτες και έσπασε τα παράθυρα σπιτιών σε έναν δρόμο του ανατολικού Μπέλφαστ. Το Sky News έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες από σπίτια στις φλόγες, με αποτέλεσμα ένοικοι να αναγκαστούν να απομακρυνθούν από μια πολυκατοικία στο κέντρο του Μπέλφαστ.

Εξάλλου στη Βρετανία έχουν πραγματοποιηθεί πολλές διαδηλώσεις κατά των μεταναστών, με τα βρετανικά λαϊκιστικά κόμματα να καταγγέλλουν τη μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης, η οποία, όπως καταγγέλλουν, επέτρεψε σε επικίνδυνους ανθρώπους να εισέλθουν στη χώρα.

Photo Credit: Associated Press

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε σήμερα «σοκαριστικά» και «εντελώς απαράδεκτα» τα βίαια επεισόδια.

«Τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη βία και την αναταραχή που είδαμε, απειλώντας τις κοινότητές μας, ούτε τις πράξεις εκείνων που τις ενθάρρυναν στο διαδίκτυο ή αλλού. Είναι σαφές πως οι άνθρωποι τέθηκαν στο στόχαστρο χθες βράδυ εξαιτίας της καταγωγής τους, και δεν θα το ανεχθώ», ανέφερε σε δήλωση. «Οι υπεύθυνοι θα αισθανθούν την πλήρη δύναμη του νόμου», πρόσθεσε.

Ο ύποπτος για την επίθεση στο βόρειο Μπέλφαστ, ο 30χρονος Σουδανός υπήκοος Χάντι Αλοντίντ, εμφανίστηκε σήμερα στο δικαστήριο το οποίο διέταξε την κράτησή του. Το θύμα, ηλικίας περίπου 40 ετών, υπέστη σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και στην πλάτη.

Η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για να οργανωθούν βίαιες διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για την επίθεση προκάλεσε καταδίκες, με το βρετανικό κυβερνών Εργατικό Κόμμα να κατηγορεί τον Έλον Μασκ ότι υποθάλπει διαιρέσεις.

Ο δισεκατομμυριούχος του τομέα της τεχνολογίας συνέχισε στη διάρκεια της νύκτας να προωθεί προτροπές για να βγουν οι άνθρωποι στους δρόμους ως απάντηση στην επίθεση, εξαιτίας της οποίας ένας άνθρωπος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Η πρόεδρος του Εργατικού Κόμματος Άνα Τάρλεϊ δήλωσε ότι πλατφόρμες στο Ίντερνετ «διαδραματίζουν ρόλο καθοδηγώντας» τις ταραχές και υπέδειξε τον ιδιοκτήτη της πλατφόρμας X Έλον Μασκ ως έναν από τους «κακής πίστης παράγοντες» που παροξύνουν τις εντάσεις.

Photo Credit: Associated Press

Ο Μασκ ανέβασε στο X καταλόγους με τοποθεσίες στις οποίες θα μπορούσαν να γίνουν διαδηλώσεις -τους οποίους αναπαρήγαγε επίσης ο ακροδεξιός ακτιβιστής Τόμι Ρόμπινσον- ενώ αναπαρήγαγε ανάρτηση του ηγέτη του σχηματισμού Restore Britain Ρούπερτ Λόου που έλεγε πως «Πρέπει να φύγουν εκατομμύρια» και συνοδευόταν από φωτογραφία του περιστατικού της επίθεσης με μαχαίρι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ