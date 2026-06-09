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Ρωσία: Η ΕΕ δεν είναι έτοιμη να μεσολαβήσει στην όποια ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία

Newsroom
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Ρωσία: Η ΕΕ δεν είναι έτοιμη να μεσολαβήσει στην όποια ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία
Ντμίτρι Πεσκόφ / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
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Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πιθανόν κάθε άλλο παρά έτοιμη να ενεργήσει ως μεσολαβητής στην όποια ειρηνευτική διαδικασία στην Ουκρανία.

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πιθανόν κάθε άλλο παρά έτοιμη να ενεργήσει ως μεσολαβητής στην όποια ειρηνευτική διαδικασία στην Ουκρανία και φαίνεται να είναι πιο επικεντρωμένη στη συνέχιση του πολέμου.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ έκανε το σχόλιο αυτό σε δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε για την πιθανότητα η ΕΕ να παρέμβει ως μεσολαβητής όσο οι διαπραγματεύσεις υπό τις ΗΠΑ βρίσκονται σε αναμονή.

«Πρώτα απ’ όλα, η έναρξη μεσολαβητικών προσπαθειών προβάλλοντας συγκεκριμένους όρους στη Ρωσία είναι πιθανόν παράλογο και λάθος. Και, φυσικά, είναι απαράδεκτο για εμάς», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Ρωσία
Ντμίτρι Πεσκόφ
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ουκρανία
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