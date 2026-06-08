Μια μεγάλη μουσική βραδιά με τη Λίνα Νικολακοπούλου, τον Θοδωρή Βουτσικάκη και τη συμμετοχή της Αλκμήνης, αφιερωμένη στη θάλασσα, στον πολιτισμό και στη συλλογική δύναμη μιας κοινωνίας που υπερασπίζεται τον τόπο της.

Η «Θάλασσα Μάνα» επιστρέφει στον Πόρο. Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, στις 20:00, στην Πλατεία Καραμάνου, η Λίνα Νικολακοπούλου και ο Θοδωρής Βουτσικάκης, με τη συμμετοχή της Αλκμήνης, προσκαλούν κατοίκους και επισκέπτες σε μια ξεχωριστή συναυλία αφιερωμένη στη θάλασσα, στη δύναμη της τέχνης και στη συλλογική ευαισθητοποίηση για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Η «Θάλασσα Μάνα ΙΙ», που διοργανώνεται από τον Δήμο Πόρου, την Καθετή και την AKTAIA, έρχεται ως συνέχεια μιας πρωτοβουλίας που ξεπέρασε τα όρια μιας πολιτιστικής εκδήλωσης. Η πρώτη συναυλία «Θάλασσα Μάνα» συγκέντρωσε στον Πόρο ανθρώπους της τέχνης, κατοίκους, επισκέπτες και ενεργούς πολίτες, στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα για την προστασία των ελληνικών θαλασσών και της φυσικής ταυτότητας του νησιού.

Έναν χρόνο μετά τη μεγάλη κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και μετά από μια μακρά, συντονισμένη προσπάθεια των δημοτικών αρχών, φορέων, συλλόγων και πολιτών, η φετινή συναυλία πραγματοποιείται σε μια στιγμή ιδιαίτερης σημασίας για τον Πόρο. Η αρνητική γνωμοδότηση του ΚΕΣΥΠΟΘΑ για τη δημιουργία Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών στο νησί αποτέλεσε μια σημαντική δικαίωση για όσους εργάστηκαν επί χρόνια με σοβαρότητα, τεκμηρίωση και επιμονή για την προστασία του τόπου. Ωστόσο, το μήνυμα της βραδιάς δεν είναι μόνο πανηγυρικό. Είναι και μήνυμα εγρήγορσης.

Η προσπάθεια για την προστασία του Πόρου και συνολικά των περιοχών του Σαρωνικού και του Αργολικού Κόλπου από την άναρχη και υπέρμετρη βιομηχανική ανάπτυξη των ιχθυοκαλλιεργειών συνεχίζεται. Μέχρι να διασφαλιστεί με σαφή και μόνιμο τρόπο ότι ο Πόρος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, η Επίδαυρος, η Κόρινθος, η Βόρεια και η Νότια Κυνουρία, το Ναύπλιο, η Σαλαμίνα, οι Σπέτσες, η Τροιζηνία – Μέθανα και η Ύδρα δεν θα μετατραπούν σε βιομηχανικές ζώνες παραγωγής ψαριών, η συλλογική προσπάθεια παραμένει αναγκαία.

Η «Θάλασσα Μάνα ΙΙ» αναδεικνύει ακριβώς αυτή τη σύνδεση: τον πολιτισμό ως τρόπο μνήμης, ευγνωμοσύνης και συνέχειας. Η θάλασσα δεν είναι μόνο φυσικό περιβάλλον. Είναι τρόπος ζωής, πηγή έμπνευσης, κομμάτι της τοπικής ταυτότητας, της ιστορίας και της καθημερινότητας των ανθρώπων του Πόρου. Είναι το τοπίο που γέννησε τραγούδια, εικόνες, αναμνήσεις και δεσμούς. Και είναι, ταυτόχρονα, ένας κοινός τόπος ευθύνης.

Μέσα από τα λόγια, τις μελωδίες και τη σκηνική παρουσία της Λίνας Νικολακοπούλου, του Θοδωρή Βουτσικάκη και της Αλκμήνης, η βραδιά φιλοδοξεί να ενώσει ξανά την κοινότητα γύρω από ένα μήνυμα απλό και ουσιαστικό: ό,τι αγαπάμε, το προστατεύουμε. Και ό,τι προστατεύουμε, το παραδίδουμε ζωντανό στις επόμενες γενιές.

Ο Δήμος Πόρου, η Καθετή και η AKTAIA καλούν κατοίκους και επισκέπτες να συμμετάσχουν σε μια συναυλία που τιμά τη θάλασσα, ευχαριστεί όσους στάθηκαν δίπλα στον κοινό αγώνα και υπενθυμίζει ότι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος δεν είναι υπόθεση λίγων, αλλά ευθύνη όλων.

Η συναυλία «Θάλασσα Μάνα ΙΙ» θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, στις 20:00, στην Πλατεία Καραμάνου στον Πόρο.

Είσοδος ελεύθερη.

Συνδιοργάνωση: Δήμος Πόρου, Καθετή, AKTAIA

*Ακταία: Πανελλήνιο Δίκτυο για την Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος από τις Βιομηχανικές Ιχθυοκαλλιέργειες.

Με την υποστήριξη των δήμων (με αλφαβητική σειρά): Δήμος Αγιάς, Δήμος Αγκιστρίου, Δήμος Βόρειας Κυνουρίας, Δήμος Επιδαύρου, Δήμος Ερέτριας, Δήμος Ερμιονίδας, Δήμος Κύμης-Αλιβερίου, Δήμος Ξηρομέρου, Δήμος Πόρου, Δήμος Σαλαμίνας, Δήμος Σπετσών, Δήμος Τροιζηνίας-Μεθάνων



