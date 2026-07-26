Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Φθιώτιδα - Επιχειρούν εναέρια μέσα

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 12:30 σε δύσβατο σημείο που δυσχεραίνει την προσέγγισή με οχήματα.

Τελευταία ενημέρωση 14:28

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο όρος Καλλίδρομο του Δήμου Ελάτειας -Αμφίκλειας Φθιώτιδας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 12:30 σε δύσβατο σημείο που δυσχέραινε την προσέγγισή της με οχήματα. Ωστόσο, δεν υπάρχουν κοντά στην περιοχή της πυρκαγιάς κατοικίες ή άλλες υποδομές. Στο σημείο επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου τη

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ