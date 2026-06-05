Λίβανος: Επτά νεκροί σε ισραηλινά πλήγματα στην Τύρο

Ισραηλινά νυχτερινά πλήγματα στην πόλη της Τύρου, στον νότιο Λίβανο, εκ των οποίων ένα κοντά σε νοσοκομείο, στοίχισαν τη ζωή σε επτά ανθρώπους.

Ισραηλινά νυχτερινά πλήγματα στην πόλη της Τύρου, στον νότιο Λίβανο, εκ των οποίων ένα κοντά σε νοσοκομείο, στοίχισαν τη ζωή σε επτά ανθρώπους, όπως δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή από την υπηρεσία πολιτικής προστασίας.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ετοιμάζεται να εξαπολύσει πλήγματα με στόχο, σύμφωνα με τον ίδιο, την ισλαμιστική οργάνωση Χεζμπολάχ στην παράκτια πόλη Σαραφάντ, στον νότιο Λίβανο, παρά τη νέα εκεχειρία που ανακοινώθηκε από την Ουάσινγκτον. Ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ κάλεσε τους κατοίκους να απομακρυνθούν από την περιοχή, που βρίσκεται ανάμεσα στις πόλεις της Τύρου και της Σιδώνας, καθώς και από έξι άλλες κοινότητες ύστερα από αντίστοιχη προειδοποίηση νωρίτερα σήμερα το πρωί για τρία χωριά.

Η φιλοϊρανική οργάνωση απέρριψε χθες συμφωνία για κατάπαυση πυρός που είχε ανακοινωθεί μία ημέρα νωρίτερα στην Ουάσινγκτον ύστερα από διαπραγματεύσεις μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ, ζητώντας την πλήρη απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων που κατέχουν ένα μέρος των νότιων περιοχών της χώρας.

Στην Τύρο, πλήγμα αργά χθες βράδυ προκάλεσε τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων και τον τραυματισμό επτά άλλων, σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής προστασίας. Κατέστρεψε επίσης τα γραφεία μιας τράπεζας και προκάλεσε μικρές υλικές ζημιές στο νοσοκομείο Τζαμπάλ Αμέλ, ένα από τα τρία νοσοκομειακά ιδρύματα της πόλης, σύμφωνα με απεσταλμένο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Σε άλλη επίθεση σε συνοικία της πόλης με κατοικίες, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε άλλοι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την πολιτική προστασία.

Τη Δευτέρα, πλήγμα κοντά στο νοσοκομείο Τζαμπάλ Αμέλ σκότωσε τέσσερις ανθρώπους και τραυμάτισε 127 άλλους, εκ των οποίων οι 39 ήταν μέλη του προσωπικού, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.

Η παράκτια πόλη, μέρος των κατοίκων της οποίας αρνείται να απομακρυνθεί παρά τις ισραηλινές προειδοποιήσεις, αποτελεί συχνά στόχο επιθέσεων.

Κάποιοι κάτοικοι είχαν βρει καταφύγιο στη χριστιανική συνοικία της παλιάς πόλης και κοιμόντουσαν στα αυτοκίνητά τους ή σε σκηνές.

Ωστόσο την εγκατέλειψαν αφότου το Ισραήλ εξέδωσε προειδοποίηση την Τρίτη για τη συνοικία αυτή, υποστηρίζοντας ότι εκεί κρύβονται μέλη της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με τον απεσταλμένο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Πλήγμα που σημειώθηκε την Τετάρτη το βράδυ είχε ως στόχο περιοχή γύρω από πάρκο όπου είχαν κατασκηνώσει δεκάδες Σύροι πρόσφυγες, σύμφωνα με τον απεσταλμένο του Γαλλικού Πρακτορείου, ο οποίος δεν ανέφερε θύματα.

Στο πλαίσιο αυτό, σχεδόν από 250 άνθρωποι υπέγραψαν αίτηση να αποκλειστεί κάθε στρατιωτική παρουσία στην Τύρο -όπου είναι βαθιά ριζωμένη η παρουσία της Χεζμπολάχ- πέραν του λιβανικού στρατού, σύμφωνα με τους διοργανωτές της πρωτοβουλίας αυτής.

Αντίστοιχη αίτηση που αφορούσε την Ναμπατίγια -άλλη μεγάλη πόλη του νότου, κατά πλειονότητα σιτική- που έχει ουσιαστικά ερημώσει λόγω των ισραηλινών βομβαρδισμών, συγκέντρωσε περισσότερες από 500 υπογραφές.

Τα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο έχουν προκαλέσει τον θάνατο 3.526 ανθρώπων από την αρχή της σύγκρουσης στις 2 Μαρτίου και τον εκτοπισμό περισσότερων των 1.000 ανθρώπων, σύμφωνα με τις αρχές. Στην ισραηλινή πλευρά, 27 στρατιώτες και πολίτες, εργολάβοι του στρατού, έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ